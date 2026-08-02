Взрив беше чут в заведение в Москва, предават руските и световните медии. До момента се знае, че над 21 души са пострадали, а трима са загинали. Самоделно взривно устройство е избухнало в ресторанта, намиращ се в центъра на руската столица.
Сред загиналите е жена, която се е опитала да внесе взривното устройство навътре в заведението, но е била спряна от охраната. Охранител е втората жертва. Третата жертва е бил клиент на заведението. Жената, опитала се да внесе взривното устройство, все още не е идентифицирана.
Експлозията е разтърсила ресторант, намиращ се на площад “Кудрински“ в Москва, съобщи Националният антитерористичен комитет, цитиран от руската държавна информационна агенция РИА Новости. Разследването на нападението продължава.
По-рано руската държавна телевизия предположи, че може да става дума за взрив на газова бутилка, но това не беше потвърдено от независим източник.
Ройтерс съобщи, че взривът е станал в италиански ресторант, на чийто сайт вчера е пишело, че е затворен заради частно събитие.
Терористична атака
Русия беше мишена на много терористични актове в миналото, в това число и в Москва, съобщава Франс прес.
От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските тайни служби поеха отговорност или бяха обвинени за няколко убийства или опити за убийства на руски военни офицери и на руски публични личности, подкрепящи конфликта.
През 2022 г. Даря Дугина, дъщеря на ултранационалистическия идеолог Александър Дугин, почина от раните си, причинени й при взрив на кола. През април 2023 г. руският военен блогър Максим Фомин намери смъртта си при взрив на натъпкана с експлозиви статуетка, която му беше подарена в кафене в Санкт Петербург.
Руската Федерална служба за сигурност по-рано тази година съобщи, че властите ще засилят охраната на високопоставени военни представители след поредицата от убийства и опити за убийства, за които обвини Украйна, припомня Ройтерс.
Всекидневникът “Комерсант” съобщи, че бомбата, причинила взрива в Москва сега, е била предназначена да осакати и убие посетители, които са се забавлявали на откритата лятна тераса на ресторанта. Според изданието взривното устройство е било задействано дистанционно от друго лице, а жената, която го е носела, може изобщо да не е знаела, че пренася експлозив.
днес.бг
Коментари
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
След поражението и разбягването по света на отговорните лица, ще има много смърт при неизяснени обстоятелства. Всички ще бъдат наказани подобаващо.
дорусоробаАнонимен
жертвите са си го заслужели ,те първа ще има още мъст списъка е много дълъг ,тези сега са отговорни за кланетата в буча и нахлуването през 2022 г ,просто посланието е че няма да избягат никъде отмъщението ще ги настигне по скоро рано отколкото късно
ДоеврогеяАнонимен
Да оправдаваш терористичните действия срещу мирни граждани показва тежки метални проблеми изискващи бърза професионална намеса.
А пък да продължаваш вярваш в Буча пикчърс, в която сценка вече и на запад спряха да вярват е смехитворно. Но пък ще попитам на колко км е центърът на Буча спрямо центъра на Киев. Питам за един смешник дето всеки път напомня нещо за едни 3 дни и нещо си...
дорусоробаАнонимен
Да оправдаваш терористичните действия срещу мирни граждани показва тежки метални проблеми изискващи бърза професионална намеса.
ДоеврогеяАнонимен
Копираш ли ме или загуби връзка с кораба майка? Споко, ще ти пуснат сигнал скоро. Хахаха