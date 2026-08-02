Американската Мейджър Лийг Сокър се наслади на голяма нощ, в която Лионел Меси се завърна на терена за Интер Маями 13 дни след финала на Мондиала. В него Аржентина с 39-годишната легенда в състава загуби титлата от Испания, а Лео завърши световното с 8 гола и 4 асистенции.

Меси влезе като резерва в 52-рата минута на зрелището между Интер и Кълъмбъс, завършило 2:2. Как точно Маями не спечели мача... просто няма логично обяснение. Домакините имаха десетина чисти положения, като само десетката стреля пет пъти след влизането си на терена, а веднъж вратарят на гостите спаси негов удар с глава по изумителен начин.

През първото полувреме Интер поведе с гол на Луис Суарес почти от центъра. Уругвайската деветка прехвърли стража на гостите Шулте, с изящен удар, видял, че той е излязал твърде напред.

Попадението бе страхотно, но това полувреме далеч не ни бе показало всичко. Дебютиращият за Маями бразилец Каземиро си вкара автогол и изравни резултата в края на тази част.

Но и това не бе всичко - в добавеното време Суарес асистира на Ноа Алън и полувремето завърши 2:1 за домакините.

После влезе Меси а топката сякаш не искаше да попадне за трети път във вратата на Кълъмбъс. И както често се случва - гол за гостите дойде в 84-ата минута. Вкара Брайс Мендес.

Нощта бе белязана от много голове - 38 в 14-те двубоя. Друго шоу видя Чикаго, където домакински дебют направи Роберт Левандовски. И, естествено, полякът не разочарова. Головата машина вкара два пъти, а Файър спечели на своя стадион "Солджър Фийлд" срещу Шарлът с 2:1. Това бяха първи попадения за Лева в Мейджър лигата и, можем да се обзаложим, не последни.

Още резултати:

Синсинати - Сан Хосе 4:2

Ди Си Юнайтед - Нашвил 2:2

Ню Йорк Ред Булс - Орландо 3:2

Филаделфия - Атланта 3:2

Монреал - Ню Инглънд 2:2.

Дир.бг