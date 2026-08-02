Самоделно взривно устройство е причинило експлозията около 20:10 часа снощи в заведение в центъра на Москва, при която загинаха трима души, а най-малко 21 души бяха ранени, съобщиха руските власти, цитирани от ТАСС.

Сред загиналите е жена, която се е опитала да внесе устройството навътре в заведението, но е била спряна от охранител, който е втората жертва. Третата жертва е бил клиент на заведението. Жената все още не е идентифицирана.

Експлозията разтърси ресторант на площад "Кудрински", съобщи Националният антитерористичен комитет, цитиран от "РИА Новости". Разследването на нападението продължава, съобщи Московският следствен комитет.

По-рано руската държавна телевизия предположи, че може да става дума за взрив на газова бутилка, но това не беше потвърдено от независим източник.

Ройтерс съобщи, че взривът е станал в италиански ресторант, на чийто сайт вчера е пишело, че е затворен заради частно събитие.

Всекидневникът "Комерсант", позовавайки се на свои източници, съобщи, че бомбата е била предназначена да осакати и убие посетители, които са се забавлявали на откритата лятна тераса на ресторанта. Според изданието взривното устройство е било задействано дистанционно от друго лице, а жената, която го е носела, може изобщо да не е знаела, че пренася експлозив, предаде БТА.

Дир.бг