Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар с дрон на няколко метра от реакторното отделение на Третия енергоблок на Запорожката атомната електроцентрала, заяви днес генералният директор на руската ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и БТА.

"Тази нощ боен дрон порази галерията, съединяваща всички шест енергоблока и предназначена за движение на персонала. За щастие, не се стигна до взрив. Ударът беше буквално на няколко метра от реакторното отделение на третия енергоблок", каза Лихачов. Негово изявление бе разпространено от пресслужбата на "Росатом".

ВСУ се опитаха да атакуват площадката на сухото хранилище за отработено ядрено гориво, каза още Лихачов. "На 30 юли бе направен опит за атака срещу сухото хранилище за отработено ядрено гориво. Недетониран дрон бе забелязан в непосредствена близост до сградата за съхраняване на транспортера - уникално транспортно средство, предназначено за преместване на контейнери с отработено гориво", поясни ръководителят на "Росатом".

Ситуацията в Енергодар, който се намира близо до Запорожката АЕЦ, остава напрегната. Градът е подложен на обстрел и атаки с дронове денонощно, каза пред журналисти Лихачов.

Ръководителят на "Росатом" отбеляза, че от 27 април досега при атаки на ВСУ в Енергодар са загинали петима души, а 51 са били ранени.

Лихачов изрази надежда, че генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) скоро ще посети Запорожката АЕЦ и град Енергодар, за да се запознае на място със случващото се там.

Дир.бг