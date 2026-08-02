Националният волейболен тим на Полша за втора поредна година спечели турнира Лига на нациите.

Поляците спечелиха с 3:2 гейма драматичния финал срещу САЩ, с 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10 в отделните части.

Така Полша затвърди статута си на хегемон в този турнир с третата си титла в последните му четири издания.

Поляците взеха издание през 2023-а на родна земя с финал отново срещу САЩ, преди година сразиха Италия с 3:0 в Нингбо, а днес на същата локация в Китай отново оставиха американците в подножието на върха.

За осем издания на Лигата на нациите, Полша има три титли, едно второ място и три трети места, като отборът не е бил част от финалната четворка единствено през 2018-а.

Днес мачът бе изключително равностоен и драматичен, но Полша показа железни нерви в тайбрека, с който заслужено останаха на трона в Лигата на нациите.

Атака на Джейк Хейнс и САЩ поведе с 5:3 в началото на двубоя. Атака на Вилфредо Леон и равенство при 6:6. Ас на Вилфредо Леон и Полша поведе с 10:9. Атака в центъра на Шимон Якубишчак и 11:10. Нова атака на Вилфредо Леон и 14:12. Бартоломей Боландж атакува мощно за 16:14. Атака на Томаш Форнал и 20:16. Атака на Матю Андерсън и 19:21. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Атака на Камил Семенюк изведе поляците до геймбол при 24:20. Купър Робинсън атакува в аут и Полша спечели първата част с 25:21.

Томаш Форнал изведе Полша напред с 5:3. Атака на Джейк Хейнс и САЩ поведе със 7:6.

Атака на Матю Андерсън изведе САЩ напред при 9:8. Атака на Тейлър Ейвърил в центъра и американците дръпнаха с 11:9. Ас на Томаш Форнал и равенство при 12:12. Атака на Тейлър Ейвъръл в центъра и САЩ поведе отново с 13:12. Мощна атака на Джейк Хейнс - 14:12. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Единична блокада на Мерик МакХенри и 16:13. Атака на Мерик МакХенри и 17:13. Блокада на Камил Семенюк и Полша се приближи на точка при 16:17. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Атака на Ийтън Чамплин - 18:16. Джейк Хейнс атакува мощно от втора линия за 19:17. Матю Андерсън атакува покрай тройната блокада за 20:17.

Пайп на Ийтън Чамплин излезе в аут и равенство при 20:20. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Ас на Джейк Хейнс и САЩ поведе с 22:21. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Нов мощен сервис на Джейк Хейнс и контраатака на Мика Кристенсън 23:21. Атака на Джейк Хейнс по правата и геймбол при 24:22. Томаш Форнал би сервис в мрежата и САЩ спечели втората част с 25:23.

Атака на Камил Семенюк и Полша поведе с 4:3 в началото на третата част. Ийтън Чамплин атакува за 6:6. Ас на Матю Андресън и САЩ поведе с 11:10. Атака на Бартоломей Лемански в центъра и Полша дръпна с 12:11. Ас на Томаш Форнал направи резултата 13:11. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Атака на Камил Семенюк и 15:13. Блокада на Бартоломей Лемански - 19:15. Технична атака на Томаш Форнал с 2 ръце и 20:17 за Полша. Томаш Фортнал би сервис в аут - 21:19. Серивс на Матю Найдж и тройна блокада за САЩ - 20:21. Джейк Хейнс атакува мощно за 21:22. Блокада на Мерик МакХенри и равенство при 22:22. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. При радостта си Мерик МакХенри удари с лакът своя съотборник Матю Андерсън в лицето.

39-годишният легендарен волейболист получи лекарска помощ и бе заменен от Тори Дефалко. Атака на Мерик МакХенри в центъра и 23:23. Мощна атака на Джейк Хейнс и геймбол при 24:23. Камил Семенюк атакува технично за 24:24. Джейк Хейнс атакува по правата от зона 2 за 25:24. Атака в центъра на Шимон Якубишчак - 25:25. Атака в центъра на Тейлър Ейвърил направи резултата 26:25. Нова атака на Тейлър Ейвърил и 27:25 за САЩ в третата част.

Двоен блок спря атака на Джейк Хейнс и Полша поведе с 8:7. Тейлър Ейвърил атакува в центъра за 17:18. Джейк Хейнс заби ас със 134 км/'час и равенство при 18:18. Томаш Форнал атакува по диагонала от зона 4 - 19:18. Блокада на Коул Хартке и 20:19 за САЩ. Ас на Томаш Форнал и Полша дръпна с 21:20. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Още един ас за Томаш Форнал - 22:20. Камил Семенюк атакува за 23:21. Мерик МакХенри атакува в центъра за 23:23. Блокада на Шимон Якубишчак спря атака на Джейк Хейнс и Полша спечели четвъртата част с 25:23.

Никола Гърбич заложи на трима посрещачи в началото на тайбрека - Вилфредо Леон, Томаш Форнал и Камил Семенюк. Ватю Андерсън атакува мощно и САЩ поведе с 2:1. Шимон Якубишчак атакува в центъра за 2:2. Томаш Форнал атакува в аут и САЩ поведе с 5:4. Блокада на Мика Кирстенсън спря атака на Томаш Форнал и 6:6. Атака Шимон Якубишчакв център а и Полша поведе срещу 8:6. Блокада на Шимон Якубишчак спря атака на Джейк Хейнс - 10:7. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Ийтън Чамплин атакува в аут - 7:11. Още една блокада на Шимон Якубишчак - 12:7. Блокада на Камил Семенюк направи резултата 13:7. Блокада на Мерик МакХенри намали резултата до 9:13, но това не помогна на американците, които загубиха тайбрека с 10:15.

Дир.бг