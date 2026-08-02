266,094 млн. куб. м е наличният обем на язовир „Тича“, а полезният е 226,094 млн. куб. м, показва справката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в края на месец юли.

На база на тези цифри от МОСВ разрешават през август за водоснабдяване, напояване и екологично равновесие от язовира да се използва 8,499 млн. куб. м вода.

Най-големите разрешени водни количества са за напояване - 3,551 млн. куб. м.

За питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен и Велики Преслав през август се отпускат 2,480 млн. куб. м, за Търговище - 0,888 млн. куб. м.

1,580 млн. куб. м от водата е за осигуряване на минимално допустим отток в река Камчия след язовира, преработени чрез малката турбина на ВЕЦ „Моста“, когато основната турбина не работи.

В месечния график за използване на водата от „Тича“ МОСВ посочва, че водите за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира трябва да се подават равномерно през денонощието, с цел непрекъснато оводняване, като при невъзможност да се преработват чрез ВЕЦ „Моста“, да се използват от „Напоителни системи“ ЕАД.

От министерството допълват, че обемът в язовира е необходимо да достигне и да не надвишава 260,00 млн. куб. м.

ШУМ.БГ