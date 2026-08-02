Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Мароко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот, предава БНР. Президентът на автономния испански град Хуан Хесус Вивас заяви, че макар по-голяма част от мигрантите вече да са се върнали в Мароко, няколко хиляди души все още се намират в анклава. По думите му ситуацията все още не се е нормализирала напълно и всички допълнителни мерки за сигурност трябва да останат в сила, предава "Гардиън".

В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелийя. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Мароко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. Заради това към момента патрулите позволяват преминаването на до две превозни средства едновременно. Целта е да се предотврати струпването на пътуващи в зоната за сигурност и да се гарантира, че районът ще остане под контрола на службите за сигурност в случай на опит за навлизане на мигранти.

На този фон, през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Мароко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли.

Близки и приятели на тези хора - сред които има и много непълнолетни - се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно.

Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция EFE, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом.

Испанските власти съобщиха, че най-малко 67 души са загинали при опитите да достигнат Сеута. Част от тях са се удавили, а други са били премазани в блъсканицата край вълнолома на границата с Мароко.

Испания обяви, че през изминалата нощ не са регистрирани нови масови преминавания на границата. Властите започнаха изграждането на 500-метрова плаваща бариера в района на плажа Тарахал, която трябва да затрудни нови опити за незаконно преминаване.

Във вторник министрите на вътрешните работи на страните от ЕС ще обсъдят кризата и ще търсят общ европейски подход към управлението на външните граници и миграционния натиск.

Дир.бг