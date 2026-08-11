Големите автомобилни производители са печелили значително по-малко от всеки продаден автомобил през първата половина на 2026 г., показва анализ на германския Център за автомобилен мениджмънт (Center of Automotive Management - CAM), цитиран от ДПА.

Средната оперативна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на доставен автомобил при 15 от водещите световни производители е намаляла до 1187 евро спрямо 1409 евро през същия период на миналата година. Това представлява спад от близо 16 на сто.

Общата оперативна печалба на включените в анализа компании се е свила с 17,5 на сто до 35,6 млрд. евро. Приходите им в същото време са намалели само с 1,4 на сто. Според авторите на проучването разликата показва, че основният проблем за автомобилната индустрия не е толкова в приходите, колкото в способността на компаниите да ги превръщат в оперативна печалба.

„Разликата между развитието на приходите и това на печалбата е истинският сигнал за тревога за първото полугодие: когато EBIT се срива дванадесет пъти повече от приходите, секторът не губи пазарен дял, а рентабилност“, заяви ръководителят на проучването Щефан Брацел.

Анализът се основава, наред с другото, на годишните и тримесечните финансови отчети на автомобилните компании, публикувани до 6 август 2026 г.

В него са включени „Тойота“ (Toyota), „Фолксваген Груп“ (Volkswagen Group), „Хюндай“ (Hyundai), включително „Киа“ (Kia), „Стелантис“ (Stellantis), включително „Лийпмотор Интернешънъл“ (Leapmotor International), Джи Ем (GM), „Форд“ (Ford), „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz), Бе Ем Ве (BMW), „Тесла“ (Tesla), „Хонда“ (Honda), „Нисан“ (Nissan), „Рено“ (Renault), „Сузуки“ (Suzuki), „Мазда“ (Mazda) и „Мицубиши“ (Mitsubishi).

Големите китайски автомобилни производители не са включени поради липсата на напълно съпоставими данни за първото полугодие.

Центърът за автомобилен мениджмънт не очаква съществено облекчаване на натиска върху сектора през втората половина на годината. Сред основните рискове остават американските мита и силната ценова конкуренция на китайския автомобилен пазар.

БТА