Националният волейболен селекционер Джанлоренцо Бленджини удължи договора си и ще продължи да води България до 2028-а.

Новината съобщи родната волейболна федерация, а с това се слагат край на въпросителните за бъдещето на поста, защото договорът на Бленджини изтичаше в края на тази година.

Бленджини е подписал нов контракт за още две години, но родната федерация се е съгласила с условието му той да има право да ръководи отбор и на клубно ниво.

След края на ангажиментите му с България за календарната година, които приключват с края на Европейското, Бленджини ще води клубен отбор в своята родина Италия.

Бленджини си заслужи новият договор с прогреса, който мъжкият ни национален отбор направи под негово ръководство и разбира се, класирането за финал на Световното първенство през миналата година.

По повод подновяването на договора пред сайта на федерацията Любо Ганев заяви:

"Привличането на Джанлоренцо Бленджини в началото на 2024 г. е сред най-добрите стъпки, правени за израстването на българския волейбол. Още тогава казахме колко сме щастливи да имаме начело на мъжкия ни национален отбор авторитетен треньор с толкова сериозна визитка, който знае как да работи с млади състезатели. И с него начело младите ни състезатели израстнаха до най-високо световно ниво. И продължават да растат.

С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента.

Още повече ценим и подхода в провeдените разговори, при които Кико постави съгласието на Българската федерация по волейбол на първо място при решението за тази следваща негова стъпка. И тук не е нужно дори да споменаваме думите му, че ще работи със същата отдаденост за националния отбор на България. Защото ние го виждаме по действията му и отношението му.

В неговото сърце България наистина вече е втора родина. А той влага и всичките си умения, и цялото си сърце в името на българския национален отбор и българския народ".

Самият Джанлоренцо Бленджини пък добави:

"Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на Българската федерация по волейбол за гъвкавостта и разбирането.

Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така. Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее.

Щастлив съм от израстването им по време на съвместната ни работа в изминалите години, но те знаят, че постигнатите добри резултати остават в миналото, а ние трябва да искаме всеки ден да ставаме още по-добри. Нашата голяма цел остават олимпийските игри и силно се надявам да изпълним мечтата си"

Дир.бг