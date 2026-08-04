Д-р Даниела Димитрова откри свой дентален кабинет в Шумен. След повече от 10 години професионален опит в денталната медицина тя създава място, предлагащо качествена грижа за пациенти от всички възрасти.

Модерно оборудване и комфортна среда

Кабинетът е оборудван с високотехнологична апаратура, включително интраорален 3D скенер от последно поколение за снемане на дигитални отпечатъци, който осигурява по-голяма прецизност, комфорт и бързина при различни видове дентално лечение.

Особено внимание е отделено на децата – най-голямата професионална страст на д-р Димитрова. Кабинетът разполага с уютна чакалня с детски кът за рисуване и игри и цветни рисунки по стените. В същото време интериорът е съобразен и с нуждите на по-възрастните пациенти – модерна обстановка и комфорт по време на лечението. За удобството на пациентите в непосредствена близост до кабинета има и достатъчно паркоместа.

Богат набор от дентални услуги

Д-р Даниела Димитрова предлага богат набор от дентални услуги, сред които профилактика, лечение на кариеси, детска дентална медицина, ортодонтско лечение, дентална ортопедия (протетика) и естетична дентална медицина.

Непрекъснато усъвършенстване

През годините тя непрекъснато усъвършенства своите знания и умения чрез специализирани обучения в областта на детската дентална медицина, бондинга, фасетите, лазерите в съвременната дентална практика, както и директните и индиректните фотополимерни изграждания.

„Здравата усмивка започва тогава, когато страхът изчезне“

“За мен денталната медицина никога не е била само професия - тя е доверие, грижа и стотици споделени усмивки”, споделя д-р Димитрова.

„Сърцето на моята работа винаги е било не просто да се грижа за здравето на зъбите, а да изграждам връзка с пациентите си, базирана на уважение и спокойствие“, обяснява тя и допълва: „Здравата усмивка започва тогава, когато страхът изчезне. Най-голямо постижение за мен е пациентите ми да прекрачват прага на кабинета със спокойствие и да си тръгват с радост. А да видиш усмивката на едно дете, да усетиш прегръдката му и да чуеш въпроса ,,Кога ще дойда пак" е наистина безценно“.

Запишете своя час

Ако вече сте били пациент на д-р Димитрова, вече можете да я откриете в нейния нов кабинет. А ако тепърва търсите стоматолог, който да се грижи за усмивките на цялото семейство, дентален кабинет „Д-р Димитрова“ ви очаква с професионално отношение, модерна апаратура и спокойна атмосфера.

Запишете своя час на тел. 0896 785 786

Кабинетът се намира на ул. „Жеко Спиридонов“ 20 в гр. Шумен.

Фейсбук страницата му можете да видите тук.

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