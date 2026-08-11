Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и неговия по-малък брат Махер, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Двамата са признати за виновни за престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на 14-годишния конфликт в Сирия, при който загинаха около половин милион души.

Подобна присъда е издадена и на братовчеда на Асад по майчина линия- Атеф Наджиб - за това, че е ръководил репресиите в южната провинция Дараа, довели до въстанието, а по-късно и до гражданската война.

На фона на засилени мерки за сигурност Наджиб стоеше в клетка, облечен в затворническа униформа, докато съдията четеше присъдата.

На 8 декември 2024 г. командването на "Свободната сирийска армия", подкрепяна от САЩ и Турция, обяви, че управлението на Башар Асад е "приключило". По-късно медиите съобщиха, че Асад заедно с членовете на семейството си е пристигнал в Москва, като Русия им е предоставила убежище "по хуманитарни съображения".

Присъдата срещу бившия президент на Сирия е първата под ръководството на преходните власти, които тази година започнаха да съдят фигури от предишното правителство, както лично, така и задочно.

Дир.бг