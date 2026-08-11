Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и неговия по-малък брат Махер, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Двамата са признати за виновни за престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на 14-годишния конфликт в Сирия, при който загинаха около половин милион души.
Подобна присъда е издадена и на братовчеда на Асад по майчина линия- Атеф Наджиб - за това, че е ръководил репресиите в южната провинция Дараа, довели до въстанието, а по-късно и до гражданската война.
На фона на засилени мерки за сигурност Наджиб стоеше в клетка, облечен в затворническа униформа, докато съдията четеше присъдата.
На 8 декември 2024 г. командването на "Свободната сирийска армия", подкрепяна от САЩ и Турция, обяви, че управлението на Башар Асад е "приключило". По-късно медиите съобщиха, че Асад заедно с членовете на семейството си е пристигнал в Москва, като Русия им е предоставила убежище "по хуманитарни съображения".
Присъдата срещу бившия президент на Сирия е първата под ръководството на преходните власти, които тази година започнаха да съдят фигури от предишното правителство, както лично, така и задочно.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Боли го... редкия мустак батя ви Асад.
Анонимен
Законно избрания президент е осъден на смърт от джихадиста който с преврат го свали от власт
Анонимен
Заради тридневната война , джуджето изгуби повечето сателити, Венецуела, Сирия,а скоро Куба и Иран.Страшен стратег. И въпрос към малоумните копейки. Защо в тези 4 страни народа е беден? Защото са приятели на кочината ли?
Анонимен
Смърт за сирийската гнида, повярвала, че руззките са му дружки и ще го съхранят на власт. Да му мисли Башарчо, защото скоро и неговият кръстник, гео-хипер-трипер-стратегът ПУтя Импотентнийй ще бъде изнесен на вила от Кремъл. Ей, тогава става интересно. Много застинали и провиснали ченета ще има тогава "в Болгарии, на солнечном берегу Черного моря" ;)
Анонимен
Това го чака и Путин.
Не си правете илюзии, че ще му се размине разпалването на война с милиони жертви в сърцето на Европа.
14:07
Всички изброени от теб държави са бедни по една единствена причина и това се нарича американско ембарго и санкции от десетилетия. И нито една от тях не е загубена за Русия. Има ли руски бази в Сирия и при кого отиде Джолани първо? Има ли руски специалисти във Венецуела? Иран стана ли най-голямата регионална сила? Куба и тя нещо не кляка на оранжевия май.
Анонимен
Иран стана най голямата регионална сила. Хаменей не излизал от бункера,нямат кораби и самолети. Не могат да припарят до газа. Страшна сила ти казвам.
Анонимен
Чии е Ормуз бе поплювко
Анонимен
Корабите на Иран минават ли бе сральо