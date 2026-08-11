Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че руската армия е използвала “севернокорейски балистични ракети” за удар срещу град Запорожие в Южна Украйна, където през нощта бяха убити най-малко шестима души, предаде Франс прес.
“Градът беше ударен от севернокорейски балистични ракети, (руски) ракети “Циркон” и планиращи въздушни бомби”, написа в социалната мрежа Екс Зеленски.
Той осъди “жестоката атака, имаща за цел да нанесе максимално много щети”.
БТА
Коментари
Анонимен
Благодарение на гордите украинци падат маските на цялата сган, която от десетилетия промива мозъците и действа като окупационна власт в собствените си държави. Трепете братя, колорадските бръмбари с Георгиевски лентички, които до там я докараха със северно корейски ракети да ви обстрелват. Скоро, скоро ще има и украинска балистика по "великата" Мацква, развъдник на бацили в Европа и света.
ШУМ.БГ
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Анонимен
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Анонимен
Оня ден им писах на Шум бг да се закриват,излишни,вредни объркани.
Зависими.
Анонимен
11.08.2026 13:21 ПРАВИРАТА са такива,"който плаща,той поръчва музиката",виж само къде сме в класацията за свобода на словото,други я правят,това е достатъчно доказателство.
Анонимен
11.08.2026 13:08 Няма такова нещо,виж ако беше обратното нямаше даже да го прочетеш,на входа си има метла за тая цел,всичко да е чисто/прочистено/.
Анонимен
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Анонимен
11.08.2026 13:46 Аз съм с абонамент в санкциониращият списък,трият ме,забраняват ми допуск за време зависещо по тяхно усмотрение и още един използван хитър ход - свалят статията,нищо,че кучето и стъпалата са от месеци,някой път новината бързо става"неактуална"и се заменя,политика"НА"медията.