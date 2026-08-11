Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че руската армия е използвала “севернокорейски балистични ракети” за удар срещу град Запорожие в Южна Украйна, където през нощта бяха убити най-малко шестима души, предаде Франс прес.

“Градът беше ударен от севернокорейски балистични ракети, (руски) ракети “Циркон” и планиращи въздушни бомби”, написа в социалната мрежа Екс Зеленски.

Той осъди “жестоката атака, имаща за цел да нанесе максимално много щети”.

БТА