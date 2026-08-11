Атака с дрон е поразила голямо петролно съоръжение в Либия, съобщава Би Би Си. Британската медия уточнява, че либийските спешни служби се борят с овладяването на огромния пожар, възникнал след удара от все още неизвестните извършители.

Рафинерията в Зауия, разположена западно от столицата Триполи, е била атакувана в понеделник вечерта, които е третият подобен инцидент в рамките на два дни.

Националната петролна корпорация (NOC) съобщи, че резервоар, съдържащ около 4,5 милиона литра гориво, е бил ударен директно, предизвиквайки мащабен пожар, довел до срутването му.

От корпорацията заявиха, че обмислят временно спиране на работата на съоръжението, ако атаките продължат.

Няма сериозно ранени при пожара, като на повечето пострадали е оказана помощ поради обгазяване, съобщиха от Либийската служба за бърза помощ и извънредни ситуации.

Рафинерията в Зауия е най-голямото работещо съоръжение в Либия с капацитет от 120 000 барела на ден.

Националната петролна корпорация осъди подобните атаки през последните дни в Зауия, включително два удара с дронове срещу резервоар с нафта и инсталация за обезсоляване на вода.

От корпорацията призоваха властите да разследват кой стои зад нападението.

Атаките подчертават продължаващата нестабилност в Либия, която остава разделена на две, откакто избухна гражданската война след свалянето на бившия лидер Муамар Кадафи, пише Би Би Си.

Полковник Кадафи завзема властта през 1969 г. и управлява автократично в продължение на четири десетилетия, докато не бе свален и убит през 2011 г. при бунт, подкрепен от военна интервенция на Запада.

След падането му съперничещи си центрове на властта - единият базиран на изток и подкрепян от военния командир Халифа Хафтар, а другият на запад в Триполи, воден от премиера Абдел Хамид Дбейба, продължават да се борят за политическо и военно надмощие.

Дир.бг