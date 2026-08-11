Близките на жена в мозъчна смърт дадоха шанс за живот на трима пациенти. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН).
На 10 август в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" е идентифициран потенциален донор - 44-годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и цялостната медицинска подготовка за донорство са реализирани успешно от д-р Мина Вапирева.
Поради медицински контраиндикации и липса на подходящ реципиент, благодарение на партньорството с мрежата на "Евротрансплант", шанс за живот ще получат трима реципиенти - в Университетската болница в Есен, Германия и в Университетската болница Хамбург-Епендорф в Хамбург, Германия, добавя БТА.
От Министерството на здравеопазването и ИАМН изразяват своята най-дълбока признателност и поклон пред близките на починалата жена. Благодарност изказват и към екипите на болница "Н. И. Пирогов" и на Центъра за спешна медицинска помощ - София, както и на Министерството на вътрешните работи и ръководството на летище "Васил Левски" в София за осигуряването на бърз и безпрепятствен въздушен транспорт.
Четири трансплантации бяха извършени и през юли след донорска ситуация в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".
Пациентите в България, вписани в листата на чакащите за органна трансплантация, са 902, показват данните на сайта на ИАМН към 5 август 2026 г. Извършените трансплантации от началото на тази година са 15 бъбречни, шест чернодробни и една сърдечна, показват още данните.
Dir.bg
Коментари
Анони Менов
Какво е мнението на шуменската общественост по случая?
Анонимен
Не зная мнението на шуменската общественост какво е, но аз определям подобно решение на близките за върховна проява на благородство! Прекланям се пред трудното им решение и съм сигурен, че ще намерят макар и малко покой от загубата👏🏻
Анони Менов
До втория коментиращ:
В някой слънчев ден вашето мнение ще се зачита за част от мненията на шуменската общественост.