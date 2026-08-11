Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп". Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море, съобщи БТА.

Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.

Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.

Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.

"За безопасността на морския маршрут и работата, извършвана около платформата, бе взето решение да бъде извършено унищожаването им чрез контролиран взрив", каза Мируца.

"Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни", добави той.

Държавите членки на НАТО - Румъния, България и Турция, които имат излаз на Черно море, са унищожили повече от 150 морски мини, носещи се по водата в близост до ключови морски маршрути.

Миналия месец трите страни се споразумяха да разширят съвместната бойна група, която чисти мини, плаващи свободно по водата в Черно море, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. И трите държави имат проекти за търсене или добив на природен газ в Черно море.

Румънският проект "Нептун Дийп" е съвместно предприяте между "О Ем Ви Петром" (ОМV Petrom) и румънското държавно газово дружество "Ромгаз" (Romgaz). Очаква се след пускането му в експлоатация догодина Румъния да стане най-големият производител на газ в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Dir.bg