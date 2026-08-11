"Левски" направи предпоследната крачка към основната фаза на Шампионска лига, отстранявайки казахстанския шампион Кайрат (Алмати) в третия квалификационен кръг.

На 35-градусовата жега в Туркестан, където азиатците бяха принудени да домакинстват, Левски спечели с 1:0 и с общ резултат 2:0 си осигури място в плейофите на най-големия клубен турнир.

Там отборът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу гръцкия шампион АЕК (Атина). За "сините" това е първо класиране в плейофите от 2009 година, когато отпаднаха от Дебрецен. За последно пък български тим игра в плейофите преди пет години, когато Лудогорец отстъпи на шведския Малмьо. Първият сблъсък на Левски с АЕК е още през следващата седмица, а ако "сините" отпаднат от гърците, имат гарантирано участие в основната фаза на Лига Европа.

Днес българският първенец изигра перфектен тактически мач, като вкара ранен гол чрез бразилеца Рейналдо, а след това чакаше възможностите си на контраатака. Те, подобно на реванша с Университатя в миналия кръг, доведоха до две греди на "сините", но за щастие това отново не се оказа фатално. С индивидуални грешки в отбрана Левски даде възможности на Кайрат да изравни и все пак оцеля, като категорично показа, че към момента е по-добрия отбор. Кайрат отпада от надпреварата, въпреки че през миналия сезон игра в основната й фаза.

Казахстанците бяха подкрепяни от 7000 фенове в Туркестан, но за Левски не по-малко гласовити бяха над 50 привърженици, които бяха зарадвани.

Началото на мача беше коренно различно от този в София и веднага се видя, че Кайрат е съвсем различно животно, когато играе на жегата у дома. Казахстанците натиснаха своя съперник и стигнаха до ранни статични положения, както и един удар в аут. Освен това Евертон Бала си изкара жълт картон за опасно посягане към главата на съперник.

Левски обаче не се притесни и стигна до първия си точен удар в десетата минута, макар не особено опасен. Негов автор бе Евертон Бала.

Малко по-късно голът за "сините" вече беше факт! В 13-ата минута Рейналдо направи слалом между няколко защитници и вместо да подава реши да стреля по земя от далечна дистанция. Вратарят се намеси, но въпреки това топката прекоси гол линията му за 1:0. Началото за "сините" бе страхотно.

Попадението донесе допълнително спокойствие на "сините" и те заиграха с още повече фантазия в предни позиции. В 19-ата минута бяха близо до втоги гол, когато няколко играчи се разминаха с центриране по земя пред вратата.

Веднага след паузата за хидратация в средата на полувремето Левски можеше да заличи добрите впечатления след много лошо отиграване на Кристиан Димитров, който върна с глава към Светослав Вуцов, а противников нападател бе на сантиметри от това да отнеме и да излезе пред опразнената врата. В 32-ата минута Армстрон Око-Флекс също беше близо да се издъни с отиграване в наказателното поле, като последвалият удар за щастие беше слаб.

В 37-ата минута казахстанците отправиха един от редките си точни удари. Бранителят Александър Широбоков пробва рефлекса на Светослав Вуцов от много далечна дистанция, а стражът се справи, въпреки че топката летеше коварно.

Голям пропуск за "сините" дойде в 41-ата минута. Рейналдо се оказа на прекрасна позиция, но стреля над вратата в ситуация, която беше много по-изгодна за него от тази при гола. В самия край на полувремето бразилецът имаше още една възможност на контраатака в ситуация двама срещу двама, но реши да стреля отдалеч и не уцели вратата. След това и Бала пробва късмета си отдалеч без успех, но края на полувремето беше позитивно за българския шампион.

В началото на втората част Левски продължи да е много опасен на контраатака и отново бе близо до втори гол. В 51-ата минута Рейналдо стреля и уцели напречната греда. В ответната атака Кайрат отговори с точен удар по земя на Ойва Юкола, при който Вуцов спаси.

Късметът продължаваше да изневерява на "сините", защото в 67-ата минута в страхотна контраатака и ситуация трима срещу един Сержиньо стреля и също нацели греда, този път страничната. При последвалата ответна атака също имаше опасност пред вратата на "сините" и по чудо резултатът продължаваше да се запазва 1:0.

В 75-ата минута "сините" фенове изтръпнаха. След центриране от ъглов удар Лукас Африко се извиси и стреля с глава, а за щастие топката се озова в обсега на Вуцов, който сложи ръце и отрази. Казахстанците получиха и възможност да направят добавка, като не успяха да я осъществят.

До края "сините" се защитаваха уверено, макар да допуснаха няколко опасности и точни удари, но твърде лесни за спасяване от Вуцов.

Кайрат : 1. Темирлан Анарбеков, 4. Дамир Касабулат, 25. Александър Широбоков, 44. Лукаш Африко, 3. Луис Мата, 8. Олжас Байбек, 13. Яяко Оксанен, 24. Александър Мринский, 22. Густаво Мендонка, 19. Ойва Юкола, 28. Марк Гуал

Левски : 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сантейес, 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдo

Дир.бг