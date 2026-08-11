Още две момчета от компанията на непълнолетните "ловци на педофили", които по брутален и садистичен начин отнеха живота на Георги Кузев на 4 август в Пловдив, са били задържани и вече са обвиняеми, но не за това престъпление, а за побой над двама непалци.
Извършителите имали неблагоразумието да заснемат насилието над чужденците, а разследващите видели видеоклипа на телефоните им, когато установили познанството им с останалите младежи, участвали в побоя до смърт на Георги на Младежкия хълм, стана ясно от съобщение на апелативната прокуратура в Пловдив.
Престъплението е било извършено още на 24 срещу 25 юли т.г. след полунощ, а двете момчета, които са в ареста, са съответно на 18 и 17 години. В съучастие като извършители младежите по чисто хулигански подбуди причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал, което е довело до причиняване на болка и страдание на пострадалите.
Жертвите на побоя са мъже на 33 и на 27 години, които били фиксирани от насилниците на кръстовището на бул. "Руски" с бул. "Шести септември". Забелязали двамата мъже да стоят на стълби до тротоара и решили, че видимо им изглеждат като чужденци, след което ги нападнали и пребили с ритници и юмруци по тялото и главата.
Водачи на автомобили, които минавали в този момент оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, а пострадалите са били откарани в болница за преглед.
Досъдебното производство обаче е образувано на 10 август, чак след като е започнало разследването на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишленото убийство на 37-годишния мъж на Младежкия хълм.
При проведени процесуално-следствени действия на 4 август, след смъртоносния побой над Георги, в телефона на единия от младежите е открит видеоклип, на който са били документирани кадри от побоя на двамата непалци.
Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Така се стига и до днешните обвинения за хулиганското нападение, с които извършителите са привлечени към наказателна отговорност от Районна прокуратура-Пловдив за престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс.
Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, посочват от прокуратурата.
18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях.
Дир.бг
Коментари
Mind ill
Нацисти, ксенофоби, измет.
Анонимен
В затвора
Анонимен
Ако е бил такъв тоя си го е заслужил :)
Дано и другите ги застигне такава случка, а тези които си мислите, че това е прекалено много
се поставете на мястото на детето и родителя.
Анонимен
В нашият град е пълно с педофили, лятото взимат младите ромки на обиколки с аудитата :)
Анонимен
"Ловците на педофили"?
А дали знаят, че съученичките им са спали по свой избор с поне 10 - 20 пълнолетни мъже до сега? 😂
Младите момчета и мъжете трябва да разберат, че никога не трябва да се вързват на акъла на женско. Точно заради това са се подвели да убият съгражданин и ще съжеляват до края на живота си заради катаклисмичната малоумщина на жените.
Анонимен
Ей, ти четеш ли правилно? 37 годишен си урежда среща с 15 годишна. Ми тя е малолетна бе, Закона е ясен по въпроса.