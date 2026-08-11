Още две момчета от компанията на непълнолетните "ловци на педофили", които по брутален и садистичен начин отнеха живота на Георги Кузев на 4 август в Пловдив, са били задържани и вече са обвиняеми, но не за това престъпление, а за побой над двама непалци.

Извършителите имали неблагоразумието да заснемат насилието над чужденците, а разследващите видели видеоклипа на телефоните им, когато установили познанството им с останалите младежи, участвали в побоя до смърт на Георги на Младежкия хълм, стана ясно от съобщение на апелативната прокуратура в Пловдив.

Престъплението е било извършено още на 24 срещу 25 юли т.г. след полунощ, а двете момчета, които са в ареста, са съответно на 18 и 17 години. В съучастие като извършители младежите по чисто хулигански подбуди причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал, което е довело до причиняване на болка и страдание на пострадалите.

Жертвите на побоя са мъже на 33 и на 27 години, които били фиксирани от насилниците на кръстовището на бул. "Руски" с бул. "Шести септември". Забелязали двамата мъже да стоят на стълби до тротоара и решили, че видимо им изглеждат като чужденци, след което ги нападнали и пребили с ритници и юмруци по тялото и главата.

Водачи на автомобили, които минавали в този момент оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, а пострадалите са били откарани в болница за преглед.

Досъдебното производство обаче е образувано на 10 август, чак след като е започнало разследването на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишленото убийство на 37-годишния мъж на Младежкия хълм.

При проведени процесуално-следствени действия на 4 август, след смъртоносния побой над Георги, в телефона на единия от младежите е открит видеоклип, на който са били документирани кадри от побоя на двамата непалци.

Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Така се стига и до днешните обвинения за хулиганското нападение, с които извършителите са привлечени към наказателна отговорност от Районна прокуратура-Пловдив за престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, посочват от прокуратурата.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях.

Дир.бг