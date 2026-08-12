ЦСКА 1948 отново игра много вдъхновено срещу гръцкия фаворит Панатинайкос, но за съжаление отпадна в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите.

Българският представител отстъпи с 1:2 в София след нови продължения и не успя за първи път в историята си да отстрани два евросъперника в един сезон.

Отборът на треньора Александър Александров показа страхотен характер, пращайки мача в продължения след късен изравнителен гол, но вратарска грешка на стража Петър Маринов в началото на допълнителното време донесе победен гол за Панатинайкос.

Късметът този път изневери на "червените", но те могат да са много горди от цялостното си представяне, след като отстраниха Спартак (Търнава), а след това играха като равен с равен с гръцкия гранд, който днес беше подкрепян бурно от 4000 хиляди свои привърженици на националния ни стадион.

За втора поредна година ЦСКА 1948 отстъпва в третия квалификационен кръг, след като преди 12 месеца бе отстранен от кипърския Пафос на тази фаза.

Срещата започна с по-продължително владение на гърците, но първият истински добър шанс бе за "червените". В седмата минута след бърза атака Георги Русев отправи фалцов удар, който беше спасен прекрасно от доскорошния вратар на Барселона Иняки Пеня.

След това Панатинайкос беше по-опасният отбор от двата, което можеше да се очаква. Шансовете на гърците обаче бяха половинчати - няколко опасни центрирания и такива с висока парабола, които на три пъти доведоха до колебания от вратаря Петър Маринов. За щастие не се стигна до нещо критично. "Червените" пък продължаваха основно да търсят шанс на контраатака.

При една от тях се случи една от най-интересните ситуации през първата част. Хектор Куеяр мина с топка в крака пред Георгос Катрис, а гъркът направи едно от най-безцеремонните задържания за фланелката в историята на футбола, продължило няколко секунди. За което разбира се получи жълт картон.

Чак в 44-ата минута дойде първото истинско спасяване на Петър Маринов, а той направи и едно по-лесно в едноминутното продължение на първата част. Като цяло обаче полувремето за българите беше позитивно.

Началото на втората част донесе опасност за вратаря Маринов, която сам си създаде. При удар по земя на Гарсия той не улови топката по-добре, а след това трябваше да се хвърля, за да спаси и добавка. Това беше поредната му неубедителна намеса в мача.

Логичното се случи в 60-ата минута. След рисковани действия в отбрана и голяма преса на гърците, топката бе отнета в наказателното поле, а Гарсия бе на чиста позиция и с диагонален удар откри резултата.

ЦСКА 1948 трябваше да тръгне по-смело в атака и го направи, а в 69-ата минута стигна до сравнително добър шанс. Масиел направи двойно подаване с Русев и стреля от воле, но покрай вратата.

Десетина минути преди края на редовното време Панатинайкос имаше претенции за дузпа след добри действия на Стантино Андино в наказателното поле, но такава не бе отсъдена. След това резервата Адриано Ягушич отправи силен удар по земя от далечно разстояние, избит от Маринов в корнер.

В последните минути ЦСКА 1948 осъществи сериозен натиск и заслужи изравнителен гол! В 87-ата минута при дълго хвърляне на тъч Мамаду Диало отклони топката с глава и тя стигна до капитана Лаша Двали, който с перфектен удар я отклони във вратата за 1:1.

За съжаление в самото начало на първото продължение вратарят на ЦСКА 1948 отново направи груба грешка и този път подари гол на гостите. При едно центриране той излезе и не успя да улови топката, пращайки я на пътя на резервата Сириел Дресерс, а нигериецът само това чакаше и вкара за 2:1.

В самия край на първото продължение ЦСКА 1948 стигна до своя шанс. Масиел направи страхотен пробив между защитниците и стреля много силно, но топката мина на сантиметри над вратата.

Във второто продължение ЦСКА 1948 също опита да застраши гърците, но този път не стигна до чисти голови положения.

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Дали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куелар, 8. Земземи, 11. Русев, 9. Илиев

ПАО: 1. Пеня, 77. Кириакопулос, 55. Ван Дронгелен, 6. Де Фрай, 3. Катрис, 22. Камара, 4. Киривела, 11. Зарури, 11. Андиньо, 99. Гарсия, 74. Растодер

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