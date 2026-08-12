Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души, а спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.

По данни от засегнатите градове 101 души са загинали в Перейра, а 95 - в Кали, третия по големина град в Колумбия.

Спасителите работиха през цялата нощ и днес продължиха да разчистват огромни купчини отломки с кранове, багери и голи ръце. На места те призоваваха за пълна тишина, за да могат да чуят хората, останали под рухналите сгради.

Доброволци образуваха човешки вериги и предаваха кофи с отломки.

Много коренни общности в гористия департамент Чоко на тихоокеанското крайбрежие, близо до епицентъра, все още са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции.

Земетресението стана само дни след встъпването в длъжност на новия президент Абелардо де ла Есприеля. Той посети засегнатите райони и обеща финансова помощ на хората, останали без дом.

Националната федерация на производителите на кафе съобщи, че нейни екипи оценяват щетите по стопанствата и инфраструктурата в селските райони.

По данни на Геоложката служба на САЩ около 1,5 милиона души са усетили разтърсване с интензитет близо до седма степен. Трусът е бил усетен и в съседните Венецуела, Еквадор и Панама.

Земетресението идва по-малко от два месеца след като двойни трусове във Венецуела отнеха живота на над 6300 души.

Дир.бг