Българската звезда в дългия скок Божидар Саръбоюков спечели дълго чакан медал за родната атлетика, завършвайки трети на Европейското първенство в Бирмингам.

Световният шампион в зала постигна резултат 8.26 метра в последния си шести скок и по този начин завоюва бронз, който е първи за България в тази дисциплина от 1998 година. За последно Петър Дачев също спечели бронз с 8.06 метра тогава.

Медалът е първи за страната ни от европейски първенства от осем години, като за последно Мирела Демирева ни зарадва в Берлин със сребро в скока на височина.

Божидар имаше желание за нещо повече, но силният вятър в Бирмингам се оказа негов противник. Той дълго време беше на трета временна позиция, но преди последния скок бе изместен на четвърта. За щастие се събра и се върна в зоната на медалите.

Европейски шампион за четвърти пореден път стана доминаторът в сектора Милтиадис Тентоглу. Гъркът, чийто треньор е българинът Георги Помашки, скочи 8.44 метра, оставяйки зад себе си швейцареца Симон Ехамер с 8.29 метра.

Състезанието беше белязано от много силен насрещен вятър, който повлия нигативно на Божидар. В пъривя си опит той скочи 8.10 метра и изостана спрямо основните си конкуренти.

Вторият му опит беше още по-слаб - 7.84 метра, а това не бе добра новина, защото швейцарецът Симон Ехамер впечатли с 8.29 метра и поведе в класирането, а Божо остана трети.

Третият опит на българина също не подобри резултата му - 8.03 метра, като всички останали също не успяха да се изкачат в класирането и това го остави трети. Четвъртият Франческо Индзоли обаче бе опасно близо с резултат 8.04.

Саръбоюков се амбицира за четвъртия си опит и бе близо да подобри най-доброто си постижение, но не успя - 8.09 го остави трети. След него Тентоглу за съжаление избухна с опит от 8.44 метра и убедително поведе в класирането, изпреварвайки Ехамер.

Петият опит на Божидар продължи да е в същия диапазон - 8.05 метра.

При шестите опити за кратко Саръбоюков беше изведен от почетната стълбичка, след като португалецът Гершон Балде скочи 8.18 метра и отиде трети. Божо обаче се събра и се върна с медалите с отлично изпълнение на 8.26 метра, преборвайки се за бронзовото отличие.

България ще се надява на силно представяне и във финала на тройния скок при жените, където Габриела Петрова и Александра Начева ще участват.

Дир.бг