23 речни круизни кораба са блокирани в австрийската столица Виена заради ниското ниво на река Дунав поради липсата на валежи и високите температури.

Подобен брой не е необичаен за летния сезон, но корабите остават в пристанището значително по-дълго от обикновено, съобщиха от "Вин Холдинг" (Wien Holding) в отговор на запитване на австрийската новинарска агенция АПА, предаде австрийската обществена медия ОРФ, цитирани от БТА.

В района на един от виенските мостове над Дунав има 12 места за акостиране, управлявани от "Донаураум Вин" (Donauraum Wien) - дружество, което е част от "Вин Холдинг". На повечето места могат да акостират по три пътнически кораба един до друг, което позволява едновременното обслужване на най-много 27 големи круизни кораба.

За много от пътническите кораби Виена в момента е крайна точка на пътуването, тъй като ниското ниво на реката не им позволява да продължат на изток.

Липсата на корабите, които не могат да достигнат австрийската столица, се компенсира от присъствието на онези, които не могат да отплават от нея.

Според австрийското дружество за управление на водните пътища "Виадонау" (viadonau), което е към Министерството на иновациите, мобилността и инфраструктурата, няма да бъде въведена официална забрана за корабоплаване по Дунав заради ниското ниво на водата.

Решението по този въпрос е от компетентността на министерството. Досега забрани за корабоплаване са били налагани само при високи води и наводнения.

В края на юли круизен кораб заседна на 817 речен километър, на около 25 км от Видин. 186 пътници, граждани на ЕС, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал на Viking Ullur бяха евакуирани с катери на Гранична полиция. Те бяха останали без храна и вода, тъй като е било предвидено корабът да зареди провизии във Видин, но не е успял да достигне до пристанището.

Дир.бг