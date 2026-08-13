Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година.

"Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено", каза арх. Иван Шишков при посещението си на трасето и проверка на строително-монтажните работи, цитиран от БТА.

На инспекцията присъстват министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутатите д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков.

Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ "Струма".

С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.

По думите на Шишков обектът е сложен, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството. Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е било направено.

"Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина", коментира министърът.

Министър Шишков подчерта, че при реализацията на инфраструктурните проекти трябва да има граница между политическите спорове и работата в интерес на хората.

"Политиката е политика, но моралът е този, който трябва да помогне", каза той.

От своя страна, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи.

"Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на абсолютно всички", каза Абровски. По думите му през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи.

Като основно предизвикателство пред държавата министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода.

"Вътрешните водоеми са между 50% и 80 процента с капацитета си запълнени, все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме", каза Абровски.

Той припомни, че съгласно Закона за водите приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди.

Абровски призова и гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари.

Той отправи апел към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите. По думите му голяма част от пожарите, с които се борят горските служители и екипите на пожарната, възникват вследствие на човешка грешка.

"Моля ви, не си хвърляйте цигарите през прозорците, защото в голямата си част всички тези пожари са възникнали от човешка грешка", каза министърът.

Дир.бг