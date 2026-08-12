Индивидуална родилна зала с басейн ще има в Родилно отделение на МБАЛ-Шумен, съобщиха от болницата.

Процедурата ще бъде платена за бъдещите майки. Цената все още не е уточнена и ще бъде включена в ценоразписа на Родилно отделение.

Индивидуалната родилна зала с басейн е предназначена за релаксация в първия период на раждането. Потапянето в топла вода отпуска мускулатурата, силно намалява интензивността на контракциите, омекотява тъканите и намалява риска от разкъсвания. Процесът осигурява уединение, комфорт и по нежен преход за новороденото, разясниха акушер-гинеколози.

Басейнът е дарение, а благодетелят е пожелал да остане анонимен. Обзавеждането в залата също е осигурено от спонсора.

Залата ще бъде открита на 14 август, в навечерието на големия християнски празник "Успение Богородично".

ШУМ.БГ