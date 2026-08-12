Индивидуална родилна зала с басейн ще има в Родилно отделение на МБАЛ-Шумен, съобщиха от болницата.
Процедурата ще бъде платена за бъдещите майки. Цената все още не е уточнена и ще бъде включена в ценоразписа на Родилно отделение.
Индивидуалната родилна зала с басейн е предназначена за релаксация в първия период на раждането. Потапянето в топла вода отпуска мускулатурата, силно намалява интензивността на контракциите, омекотява тъканите и намалява риска от разкъсвания. Процесът осигурява уединение, комфорт и по нежен преход за новороденото, разясниха акушер-гинеколози.
Басейнът е дарение, а благодетелят е пожелал да остане анонимен. Обзавеждането в залата също е осигурено от спонсора.
Залата ще бъде открита на 14 август, в навечерието на големия християнски празник "Успение Богородично".
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
В тази държава да се родиш и да умреш се плаща
Анонимен
това басейнЧЕ само за бебето ли е?
Анонимен
ДО:
Анонимен
12.08.2026 13:11
"В тази държава да се родиш и да умреш се плаща"
Защо, къде не се плаща? В коя държава е безплатно?
Анонимен
В Испания не се плаща в болниците и поликлиниките. И за басейнчетата. В Холандия също. Там ходят да раждат отдавна ромките. Второ вътрешно на МБАЛ е с общи тоалетни. Същата мизерия е в туберкулозното в Нови пазар. Пациентите са ужасени. Там шефовете на МБАЛ ходили ли са изобщо? В кой век сме? В тая жега с общи бани и тоалетни! Но басейнче има в АГ. Колко струва билетчето?...
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
Спешното е под всякаква критика, и като спешност, и като отношение към пациентите, и като материална база. Така че това изглежда като на свинче звънче в МБАЛ-a.