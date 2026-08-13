Бургас е избран от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-то издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г.

БНТ ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България на „Евровизия 2026“, която даде на страната ни правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.

Големият финал на 71-то издание на конкурса „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, в един от най-популярните български градове на Черноморието, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник и 13 май, четвъртък.

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

БНТ