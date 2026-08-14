52-годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като си уговорил среща с 15-годишно момче с цел да блудства с него, но бил причакан от трима тийнейджъри - приятели на жертвата, съобщиха от Районната прокуратура в града на липите.
Възрастният мъж е установил контакт с детето през интернет сайт.
Разследването е започнало след проведена предварителна проверка от служители на Областната дирекия на МВР-Стара Загора по получен сигнал на тел. 112 на 4 август.
Тогава е било съобщено, че няколко дни по-рано 15-годишно момче се запознало в интернет с мъж на 52 години.
След проведена мобилна комуникация те се срещнали в района около жп гарата в Стара Загора, като по първоначални данни мъжът целял извършване на блудствени действия.
Такива не са били осъществени, тъй като срещата била прекъсната от трима приятели на 15-годишния - момчета на 13 г. Те се приближили и мъжът избягал.
Едно от децата е подало сигнал на тел. 112. Самоличността на 52-годишния мъж е установена. Той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.
По делото се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи и др. с цел изясняване на всички факти и обстоятелство по случая, след което наблюдаващият прокурор ще прецени събраните доказателства с оглед повдигане на обвинение.
Dir.bg
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