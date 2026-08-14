52-годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като си уговорил среща с 15-годишно момче с цел да блудства с него, но бил причакан от трима тийнейджъри - приятели на жертвата, съобщиха от Районната прокуратура в града на липите.

Възрастният мъж е установил контакт с детето през интернет сайт.

Разследването е започнало след проведена предварителна проверка от служители на Областната дирекия на МВР-Стара Загора по получен сигнал на тел. 112 на 4 август.

Тогава е било съобщено, че няколко дни по-рано 15-годишно момче се запознало в интернет с мъж на 52 години.

След проведена мобилна комуникация те се срещнали в района около жп гарата в Стара Загора, като по първоначални данни мъжът целял извършване на блудствени действия.

Такива не са били осъществени, тъй като срещата била прекъсната от трима приятели на 15-годишния - момчета на 13 г. Те се приближили и мъжът избягал.

Едно от децата е подало сигнал на тел. 112. Самоличността на 52-годишния мъж е установена. Той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По делото се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи и др. с цел изясняване на всички факти и обстоятелство по случая, след което наблюдаващият прокурор ще прецени събраните доказателства с оглед повдигане на обвинение.

Dir.bg