Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават "суверенитета" на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Съединените щати запазват непоколебима подкрепа за Япония, техния най‑важен съюзник, и признават нейния суверенитет над Северните територии", заяви Джордж Глас в Екс, използвайки японското название за обозначаване на Курилските острови, посетени вчера от руския президент.
"Япония и Съединените щати работят заедно, в рамките на своя съюз, за насърчаване на просперитета в целия Индо‑тихоокеански регион, а ние се противопоставяме твърдо на всяко действие, което може да застраши мира и стабилността в региона", добави той.
Япония обмисля да предприеме ответна мярка срещу Русия след посещението на президента Владимир Путин на оспорван остров, предаде Киодо, като цитира високопоставен представител на японското външно министерство.
"Обмисляме каква стъпка да предприемем", заяви представителят. Смята се, че се разглеждат допълнителни санкционни мерки.
Отношенията между Япония и Русия остават напрегнати на фона на продължаващото нашествие на Москва в Украйна, припомня Киодо. Според Токио оспорваната островната верига е била незаконно завзета от Съветския съюз малко след капитулацията на Япония във Втората световна война. Русия твърди, че завземането на четирите острова е било законно.
Вчера японското правителство извика Николай Ноздрев, руския посланик в Токио, и подаде силен протест срещу посещението на Путин. Премиерката Санае Такаичи заяви, че Северните територии са неотменима част от японската територия "както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
И Русия признава суверенитета на Япония над остров Окинава, но какво от това.
Анонимен
Тези японци забравиха ли че Русия им пусна 2 атомни бомби че пак надигат фашистката си глава
Анонимен
Япония, както и Германия, нямат суверенитет, съгласно договори за края на Втората световна война. Това първо. И второ: САЩ не са признали и Турция в сегашните и граници.
Анонимен
Кметът на Нагасаки на 6-ти август в речта си назова страната, която е пуснала ятомната бомба, за да погинат стотици хиляди хора. Назова САЩ. Може да се нарече доблестна постъпка.
Анонимен
Кое е доблестна постъпка? Бомбардировката или това че е назовал САЩ? За мен е първото, предвид зверствата на японските войски в Китай и югоизточна Азия
Анонимен
Китай напомни на Япония, че трябва да спазва решенията и резултатите от пълната и безусловна капитулация на страната като резултат от участието и във нациско-фашистката коалиция. Руският посланик заяви, че Президентът Путин няма основание да стикова пътуванията си на ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ с чужди държави. Само Железният Ким още не го е турил словестно на г-жа Самурай.
Анонимен
Доблестна постъпка е да кажеш в прав текст кой е отговорен за безсмислената и мъчителна смърт на стотици хиляди мирни японци през ВСВ и години след това, а най-долното е да му строиш почетен паметник пред който да се кланяш. Не го разбираш нали? Тогава направи инициатива за паметник на Осман паша в Плевен. Йотова любителката на ятагани ще ти го открие официално.
Анонимен
Победители и победени във ВСВ от над половин век работят заедно за по-добро бъдеще. Само баш "победителя" се държи така, все едно че още е на обсадата на Сталинград.