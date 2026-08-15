Хакерът ByteToBreach, който миналия месец изтри имотния регистър в Румъния, твърди, че е откраднал информация от Министерството на отбраната на България. Блогът Questona съобщава за публикация в даркуеб форум, в който потребител с псевдонима ByteToBreach, твърди, че е получил достъп до мрежа на българските въоръжени сили и предлага откраднатите данни за продажба.
Хакерът казва, че е пробил информационни системи на Военно-географската служба(ВГС) към Министерство на отбраната на България и е успял да изтегли данни от сървъри и бази данни, както и различни файлове.
"Едно бързо нахлуване в много малка мрежа на въоръжените сили на България се оказа златна мина. Въпреки сравнително малкия размер на инфраструктурата, беше събрано добро количество данни от сървъри и бази данни, файлове и информации", пише той.
Към публикацията са приложени снимки, които показват достъп до устройство, свързано с Военно-географската служба към Министерството на отбраната. На една от тях се вижда база данни с имена, ЕГН, потребителски имена и пароли.
Военно-географската служба отговаря за картите, географските данни и топографската информация, използвани от българската армия.
На снимките се виждат и следи от използването на Metasploit.
През последните месеци ByteToBreach се свързва и с атаки срещу латвийската държавна компания Latvijas valsts meži, нигерийската Sterling Bank, платежната платформа Remita, а през юли хакерът пое отговорност и за атаката срещу румънската агенция по кадастъра, която доведе до сериозно прекъсване на работата на имотния регистър.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Изтеглянето/хакването на лични данни на "икономически активните лица" (лица с участия в големи търговски фирми, фондове, фондации и банки) от базите на Лихтенщай преди има-няма 10 дена стана огромен проблем за страната им, защото тя живее от това (от скриване на реалните кукловоди в икономиката на света)Там обаче не са искали откуп, т.е. хакването е с дългосрочна политическа цел.
Анонимен
Хакерчето само се е прецакало. Кой ще плати за карти на една разгредена територия, на която всеки може свободно да си разпъне шатрите за диво къмпингуване? Или пък имената и ЕГН на няколкото ни униформени пазвантина дето първи ще избягат ако пукне пушка. Няма кинти в този бизнес.
Анонимен
Почти на всеки от нас са плащали хакерско съобщение за откуп в биткойн срещу евентуално заключване на файлове в компютъра и други подобни.
Някои балами даже плащат "откупа".