Хакерът ByteToBreach, който миналия месец изтри имотния регистър в Румъния, твърди, че е откраднал информация от Министерството на отбраната на България. Блогът Questona съобщава за публикация в даркуеб форум, в който потребител с псевдонима ByteToBreach, твърди, че е получил достъп до мрежа на българските въоръжени сили и предлага откраднатите данни за продажба.

Хакерът казва, че е пробил информационни системи на Военно-географската служба(ВГС) към Министерство на отбраната на България и е успял да изтегли данни от сървъри и бази данни, както и различни файлове.

"Едно бързо нахлуване в много малка мрежа на въоръжените сили на България се оказа златна мина. Въпреки сравнително малкия размер на инфраструктурата, беше събрано добро количество данни от сървъри и бази данни, файлове и информации", пише той.

Към публикацията са приложени снимки, които показват достъп до устройство, свързано с Военно-географската служба към Министерството на отбраната. На една от тях се вижда база данни с имена, ЕГН, потребителски имена и пароли.



Военно-географската служба отговаря за картите, географските данни и топографската информация, използвани от българската армия.

На снимките се виждат и следи от използването на Metasploit.

През последните месеци ByteToBreach се свързва и с атаки срещу латвийската държавна компания Latvijas valsts meži, нигерийската Sterling Bank, платежната платформа Remita, а през юли хакерът пое отговорност и за атаката срещу румънската агенция по кадастъра, която доведе до сериозно прекъсване на работата на имотния регистър.

Днес.бг