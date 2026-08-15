Земетресение с магнитуд 7,7 разтърси днес Източна Индонезия, като най-малко петима души са загинали, предаде Reuters, позовавайки се на местните власти.

Силният трус е регистриран на малка дълбочина от около 10 километра близо до остров Флорес, в източната част на архипелага. Епицентърът е бил на около 68 километра северозападно от град Енде, съобщи по-рано Associated Press, цитирайки Геоложкия институт на САЩ.

След основното земетресение са последвали десетки вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1, отбелязва AFP.

Първоначално беше съобщено за двама загинали, но по-късно броят на жертвите беше увеличен на най-малко петима.

В няколко района на страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Националната метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами, което беше отменено три часа по-късно.

Индонезия е обширен архипелаг от над 17 000 острова и се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмично активния район на Земята, където земетресенията и вулканичните изригвания са чести.

В началото на миналия месец земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на страната, без да причини жертви или сериозни щети. През 2018 г. обаче трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, отне живота на около 2200 души в централната част на архипелага, пише БТА.

Днес.бг