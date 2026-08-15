Нов спад на река Дунав - с 2 см, е отчетен при водомерен пост Русе през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Така отчетеното ниво е минус 123 см под условната нула.

В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция "Речен надзор" продължават опитите да бъде отседнат плавателния съд заседнал в района на остров Батин.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Прогнозата на ИАППД за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши със сантиметър.

Дир.бг