Полша отбеляза Деня на въоръжените сили на 15 август с един от най-мащабните военни паради в историята си. В небето на Варшава прелетяха 60 самолета и хеликоптера, а край река Висла преминаха 300 единици военна техника и над 2000 военнослужещи. По данни на полското Министерство на отбраната парадът е най-големият досега по отношение на показаната военна техника.

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Президентът на Полша Карол Навроцки заяви в реч по случай Деня на въоръжените сили, че страната "добре познава цената на независимостта, свободата и войните".

Президентът припомни Битката за Варшава през 1920 г., когато Полша не е могла да разчита на същата подкрепа от съюзниците, на която разполага днес. По думите му тогава нито една велика сила не е предприела стратегически действия за защита на Полската република.

Навроцки заяви, че Полша нямаше да успее да устои без своите войници и командири. Според него този исторически урок показва защо страната трябва да разполага със силна собствена армия, способна да защитава държавата дори в ситуация, в която съюзническата помощ не е достатъчна или не може да бъде осигурена навреме. Навроцки заяви още, че сигурността на страната е по-важна от политическите спорове.

"Днес падаща ракета няма да попита дали някой гласува за една или друга политическа партия... Нека не забравяме, че сме една нация", заяви Навроцки.

Премиерът Доналд Туск наблюдаваше военноморската част на парада. Той заяви, че Полша е имала ключова роля за запазването на НАТО, защото "Варшава не желае да избира между европейските си и американски съюзници". Туск направи заявка, че скоро армията на Полша ще е най-голямата в Европа.

"Само тези, които са силни ще избегнат войната", заяви полският премиер Доналд Туск.

Сред съюзниците, които ще изпратят военнослужещи, са САЩ, Канада, Австралия, Литва, Естония, Швеция и Румъния. Най-големият чуждестранен контингент ще бъде френският, който ще включва и военнослужещи от Френския чуждестранен легион. Прави впечатление, че представители на Украйна не са поканени.

Празникът се отбелязва в чест на победата на полската армия над Червената армия в Битката за Варшава през 1920 г. Сражението е ключово за изхода на Полско-съветската война.

Украинският сайт Militarnyi отбелязва, че украински военнослужещи са участвали в парада през 2024 г. Тогава в проявата са се включили представители на съвместната Литовско-полско-украинска бригада, чийто щаб се намира в Люблин. През 2020 г. Полша дори предлага на Украйна двете държави съвместно да отбележат победата над съветските сили.

Военната техника

Публиката видя част от най-модерното въоръжение на полската армия. Сред основните акценти са американските танкове Abrams, южнокорейските K2 и германските Leopard.

Полша изгражда една от най-мощните танкови армии в Европа и южнокорейският K2 Black Panther е ключова част от плановете ѝ. Варшава планира да придобиe общо 1000 бройки от този танк, като към днешен ден има 180 от тях. Част от машините ще бъдат сглобявани в Полша по лиценз.

Освен това Варшава разполага с 366 американски M1 Abrams, и около 230 германски Leopard 2.

K2 Black Panther е разработен в Южна Корея с основна цел да противодейства на съветски и руски танкове. Разработката започва през 90-те години, а преди серийното производство Сеул получава руски Т-80, за да проучи неговите силни и слаби страни. Така южнокорейската машина е създадена с оглед на потенциален конфликт с добре въоръжен противник.

Танкът тежи около 60 тона, развива до 70 км/ч и е въоръжен със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие. То е комбинирано с 12,7- и 7,62-милиметрови картечници. K2 разполага с композитна и динамична броня, както и с активна система за защита, която може да открива и унищожава приближаващи ракети и реактивни гранати.

Една от най-важните характеристики на сделката за Полша обаче не е само самият танк. Технологичният трансфер и производството по лиценз дават на Варшава възможност да развие собствена танкова индустрия. Южна Корея вече използва подобен подход с Турция, където технологиите от K2 допринасят за разработването на турския танк Altay.

Американският M1 Abrams е въоръжен със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие, една 12.7-милиметрова картечница и две 7.62-милиметрови картечници.

Бронята е съставена от пластове от стомана, керамика, кевлар, специални полимери. Двигателят е газово-турбинен и има мощност от 1500 к.с. Проблемът на този тип двигатели е високото количество топлина, което отделя. Теглото на танка е около 60 тона, а максималната скорост - 72 км/ч.

250 бройки от този танк са в най-новата му версия M1A2 SEPv3. Танковете от този тип получават подобрени комуникационни и мрежови системи, както и нова система за наблюдение на техническото състояние VHMS. Тя улеснява откриването на неизправности и поддръжката.

SEPv3 разполага и с 17-киловатов спомагателен силов агрегат, монтиран под бронята. Той позволява електронните системи да работят при спрян основен двигател, без той да трябва да работи постоянно. Това драстично повишава шансовете на танка да не бъде забелязан от врага.

Танковете получават и подобрени комуникационни и мрежови системи, както и нова система за наблюдение на техническото състояние VHMS. Тя улеснява откриването на неизправности и поддръжката. Въоръжението получава достъп до нови боеприпаси. Сред тях и програмируеми бронебойни снаряди, предназначени за поразяване на танкове с модерна реактивна броня.

По бронята са направени редица обновления. Най-същественото допълнение обаче е активната система за защита Trophy. Тя открива и противодейства на приближаващи противотанкови ракети и други заплахи, преди да достигнат танка.

Leopard 2PL е дълбоко модернизирана версия на германския Leopard 2A4, придобит от Полша през 2000-те години. Модернизацията е разработена от германската Rheinmetall и полската Bumar-Łabędy, а първите машини влизат на въоръжение през 2020 г.

Най-съществената промяна е защитата на купола. Той получава допълнителни модулни бронирани панели AMAP, които повишават балистичната му устойчивост над нивото на стандартния Leopard 2A5. Корпусът не е допълнително брониран, за да не се увеличат прекомерно теглото и цената. Основното въоръжение остава 120-мм гладкоцевно оръдие Rheinmetall Rh-120 L/44, но то е адаптирано за използване на по-съвременни боеприпаси.

Една от най-важните промени е в оптиката. Командирът и мерачът получават полски термовизионни камери от трето поколение KLW-1 Asteria, а водачът - дневно-нощна камера за наблюдение назад. Това подобрява способностите на танка за откриване и поразяване на цели през нощта и при лоша видимост. Системата позволява и работа в режим "ловец-убиец", при който командирът може да търси нови цели, докато мерачът води огън по друга.

Leopard 2PL запазва 1500-коньовия дизелов двигател MTU MB 873. При бойно тегло около 60 тона танкът развива до 68 км/ч, а оперативният му радиус достига около 500 км по пътища.

K9 Thunder е южнокорейска самоходна гаубица с калибър 155 мм, разработена от Hanwha. Основното ѝ предимство е съчетанието от голяма огнева мощ, висока мобилност и автоматизация. Съвременните версии могат да поразяват цели на над 40 км, като системата е създадена за бързо откриване на целта, откриване на огън и последваща смяна на позицията, което намалява риска от ответен артилерийски огън. Полша има поръчани 218 броя от Южна Корея, но освен тях ще построи и 146 на своя територия.

Полша разполага и с ракетната система HIMARS. Варшава има и от двете версии на американското оръжие.

Първата е въоръжена с шест 227-милиметрови ракети. Те се използват за масираното унищожение на площ с размер от квадратен километър. Максималният обсег е около 92 км, а минималният - 2 км.

Втората версия на HIMARS е снабдена с тактическа ракета земя-земя ATACMS, която има боен радиус от 300 км. Ракетата е изключително ефективна при борба срещу танкови поделения и укрепени противникови позиции.

HIMARS е разположен на колесно шаси, позволява висока мобилност на системата, като в пълно бойно снаряжение тя може да се движи със скорост от 85 км/ч по пътя. Самият камион е със задвижване 6х6, което дава и офроуд възможности на HIMARS.

Важно е да отбележим, че Полша има от двете версии на HIMARS, като през 2023 година поръча 45 бройки от балистичната ракета ATACMS.

Полша е поръчала общо 500 бройки от HIMARS.

BWP Borsuk е бойна машина на пехотата, която наподобява лек танк. Тя тежи 30 тона, а основното й оръжие е 30-милиметрово автоматично оръдие. То е допълнено от две анти-танкови ракети Spike-LR и 7.62 мм картечница. Бойният купол е дистанционно управляван. Машината има екипаж от 3-ма души и може да превозва още 6 войника във вътрешността си. Двигателят е 8-цилиндров турбодизел с мощност от 720 к.с. Максималната скорост по шосе е 65 км/ч. BWP Borsuk може да се движи и по вода с до 5 км/ч. Полша е планирала да се сдобие с 1400 бройки от тази машина.

Rosomak е многоцелева бойна машина със задвижване 8×8. През 2002 година Полша сключва договор с Финландия. Той предвижда Варшава да получи всичко необходимо, за да сглоби 690 бройки от Patria AMV на своя територия. От тях 313 машини са с боен модул, а останалите са с функция на бронетранспортьор. Бойната версия е въоръжена с 30-милиметрово автоматично оръдие, което е придружено от две картечници. Има и вариант с 40-милиметрово оръдие.

През 2017 година се появява версия с 120-милиметрово минометно оръдие. Има и версия с дистанционно управляем боен модул, който е снабден с 30-милиметрово оръдие, 7,62-милиметрова картечница и противотанкови ракети Spike. Задвижването се осъществява от 12-цилиндров дизелов двигател на Scania, който има 534 к.с. Rosomak може да се движи по вода със скорост до 10 км/ч. По суша максималната скорост е 100 км/ч. Полша има около 400 броя от тази машина, но скоро бройката ще надхвърли 500, като 80 от тях ще са с дистанционно управляем купол. В това число не влизат версиите без въоръжение, които се ползват за бронетранспортьори.

В сухопътната част на парада бяха показани още и системите за противовъздушна отбрана Patriot и Poprad. Първата работи на голяма дистанция и може да поразява самолети или дори ракети. Втората система пък може да противодейства на дронове.

Във въздушната част ще участват изтребители F-35 и F-16, транспортни хеликоптери Black Hawk и AW149, както и атакуващият AH-64 Apache.

F-35А Lightning II е стелт изтребител от пето поколение, чиято основна сила не е само в скоростта и въоръжението, а в способността му да остава труден за откриване и едновременно с това да събира и обработва огромно количество информация. Формата на самолета, специалните покрития и разполагането на горивото и въоръжението във вътрешни отсеци намаляват радарната му забележимост. Самолетът разполага с мощен радар с активна фазирана решетка, инфрачервени и електрооптични сензори, системи за електронна война и технология за сливане на данни. Бойният радиус на "невидимия" изтребител е 1100 км, а максималната скорост е 1930 км/ч. Полша има 32 броя от този изтребител.

F-16C/D е многоцелеви изтребител от четвърто поколение, създаден да изпълнява широк спектър от бойни задачи. Самолетът е известен с високата си маневреност и може да участва както във въздушен бой, така и да атакува наземни цели. Версията на Полша е по-стара от тази, която закупи България. Въпреки това Варшава планира да модернизира своите 47 бройки от самолета до стандарта Block 72 (Viper), който поръча страната ни. Така самолетът ще се сдобие с мощен радар, сходен по параметри с този на F-35. Максималната скорост е 2120 км/ч.

AH-64 Apache е специализиран ударен и разузнавателен хеликоптер, създаден основно за унищожаване на бронирана техника и други важни цели на бойното поле. Най-новата версия AH-64E разполага с мощни сензори и системи за целеуказване, които позволяват откриване, класифициране и проследяване на множество цели. Въоръжението включва 30-мм автоматично оръдие, 70-мм ракети и до 16 управляеми ракети Hellfire. Apache може също да управлява безпилотни летателни апарати и да използва техните сензори за разширяване на зоната за наблюдение. Благодарение на цифровите комуникации и Link 16 хеликоптерът може да обменя информация с други сили в реално време, което го превръща не само в платформа за нанасяне на удари, но и във важен разузнавателен и комуникационен възел на бойното поле. Полша е поръчала 96 броя от AH-64E Apache Guardian.

Отделно ще се проведе военноморски парад в Гдиня, в който ще участват над 20 кораба. Сред тях са фрегати, корвети, миночистачи и хидрографски съдове.

За 2025 година Полша е отделила 4.7% от бюджета си за отбрана, като това са около 55 милиарда долара. Варшава планира да увеличи разходите до 5% от БВП през 2026 г.

Полша си осигури и 43,7 млрд. евро нисколихвени заеми по европейската програма SAFE (Security Action for Europe) за финансиране на отбраната. Това е най-голямата сума, отпусната на отделна държава от общия ресурс на програмата в размер на 150 млрд. евро, което превръща Полша в най-големия бенефициент на SAFE.

Първото плащане от 6,6 млрд. евро е получено на 29 май 2026 г. Сумата представлява около 15% от общото финансиране, достъпно за Полша. Средствата са предназначени за ускоряване на модернизацията на полската армия, увеличаване на военните способности и укрепване на отбранителната индустрия.

Варшава освен това се стреми да получи и допълнителни средства от неизползвания ресурс на други държави, което би могло да увеличи още повече финансовите възможности на страната за превъоръжаване.

Армията на Полша е съставена от около 220 хиляди военнослужещи, което я превръща в третата по големина в алианса, след армията на САЩ и тази Турция. Варшава обаче планира да увеличи размера ѝ до 500 000 души през идното десетилетие. Голямата кампания по модернизация и увеличаване на полските въоръжени сили цели да превърне страната в ключов съюзник в НАТО, който да поеме основната роля във възпирането на Русия. За тази позиция Варшава се състезава с Берлин, а в някакво отношение и с Киев.

Дир.бг