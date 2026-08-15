Сметната палата обяви новите имотни декларации за 2025-а на шуменските депутати, областни управители и кметове, подадени съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

В декларациите тези, които влизат във властта за първи път, подават информация за всичко, което притежават. Останалите са длъжни да посочат само новопридобитото.

Новите депутати от „Прогресивна България“ д-р Явор Плашилски и Стела Загорчева-Серафимова са с публични декларации за първи път.

Плашилски е съсобственик на 11 имота в Шумен и Варна, сред които офис в Шумен от 88 кв. м, друг офис от 73 кв. м, пет гаража по 18 кв.м, три апартамента във Варна (от 65, 71 и 56 кв. м), както и 45 дка трайни насаждения в Шумен. Неговата съпруга притежава апартамент и гараж в Добрич, ниви в добричките села Медово (20 дка) и Владимирово (20 дка), ипотечен кредит за 250 000 лв. и две банкови сметки с 5133 евро и 3155 евро. Д-р Плашилски е декларирал 17 537 евро в банка.

Стела Загорчева-Серафимова притежава заедно със съпруга си 9 имота в Шумен, а той самостоятелно – още два. Имотите включват два апартамента, шест гаража (придобивани между 2016 г. и 2025 г.), два склада и офис от 37 кв.м. Загорчева-Серафимова има 3000 евро налични, банкова сметки с 1213 евро, както и 3 кредитни карти. Семейството разполага с Мерцедес за 7976 лв.

Народният представител от ДПС Хамид Хамид е купил през 2025 г. апартамент с паркомясто в София от 202 кв.м, за 590 000 лв. с кредит, в съсобственост с жена му Петя Хамид, както и имот в Банкя за 100 000 лв. Хамид декларира 141 626 лв. от заплати, 95 700 лв. от друга стопанска дейност, 12 000 лв. налични, сметки с 17 168 лв. и 7208 лв., ипотечен кредит за 530 000 лв. и дарение за ДПС от 12 800 лв.

Народният представител Милена Недева декларира къща с двор в Каспичан, 13 дка нива в с. Черковна, община Провадия, автомобил Ауди А4 за 1900 лв. и автолизинг за 19 006 евро на името на съпруга й. Недева е посочила 12 825 евро в пенсионни фондове.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Айлин Пехливанова е посочила за 2025 г. трудови доходи от 135 892 лв., а съпругът ѝ – 303 528 лв.

Бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов е декларирал 129 716 лв. доходи от заплати, три банкови сметки със 102 878 лв., 8341 долара и 9000 евро, две кредитни карти за 5000 и 3000 евро и ипотечен кредит за 68 487 евро.

Областният управител на Шумен Георги Жеков е посочил, че има само ½ от апартамент в Шумен, придобит през 2003 г., и 1/6 част от вила. Има лек автомобил Шкода, купен през 2024 г. за 23520 лв. Областният има банков влог със 7500 евро и вложения в инвестиционни фондове в размер на 18 803 евро. Записал е също, че изплаща банков потребителски заем от 12780 евро.

Кметът на Шумен Христо Христов и съпругата му са придобили със заем през 2025 г. апартамент от 91 кв. м в к.к. „Св. Константин и Елена“ на стойност 430 283 лв. Градоначалникът е посочил 112 068 лв. от заплати, 2040 лв. от командировки, над 75 000 лв. във вложения и сметки (23 533 лв. в ОББ, 10 021 евро и 3367 лв. в ЦКБ, 30 684 лв. във фондове) и два ипотечни кредита за 44 712 лв. и 217 939 лв.

Кметът на Велики Преслав Янко Йорданов е купил през м.г. само малка нива от 1 декар в село Троица. Получил е заплати за 57232 лв., както и 4557 от "друга стопанска дейност“.

Кметът на Венец Нехрибан Ахмедова е купила идеални части от ниви с обща площ 21 декара. Получила е трудови доходи в размер на 96898 лв.

Градоначалникът на Върбица Мердин Байрям през м.г. заедно с жена си е придобил като дарение или покупка на трайни насаждения и ниви в землищата на Бяла река, Методиево, Върбица, но всички за общо под 5 хил. лв. Декларирал е 57755 лв. в банка ДСК и още 97000 лв. налични. Изплаща обаче и ипотечен креди в размер на 175302 лв. Декларирал е 101830 от заплати и 85048 лв. от продажба на имущество.

Кметът на Каспичан Златин Ценков не е придобил движима или недвижима собственост през 2025-а. В банка държи 23 000 лв., но има и потребителски кредит от 36 200 лв. Заплатата му през м.г. е била в общ размер на 53415 лв.

Кметът на Каолиново Нида Ахмедов също не е купувал имоти през годината. Има банкова сметка със 170 000 лв., а е получил от заплата 84 816 лв.

Новопазарският кмет Георги Сашев и съпругата му са придобили м.г. апартамент с две паркоместа във Варна. Жилището е с РЗП 238 кв.м., а цената - близо половин милион лева. За него са теглили заем. От заплати Сашев е поучил 76 989 лв.

Кметът на Хитрино Нуридин Исмаил няма нови придобивки. Декларирал е 3 банкови сметки – с 306015 лв., 127330 евро и 21752 лева. Годишната му кметска заплата е 113916 лв.

Смядовският кмет Иванка Петрова също не е купувала нищо. Има два банкови влога с 19955 евро и 67774 лв. От заплата е получила 87535 лв.

Кметът на Никола Козлево Исмаил Ибрям е купил две леки коли – Сеат Леон и Фолксваген Пасат, съответно за 10000 и за 19900 лв., двете в съсобственост с жена му. После е продал Сеата за 8000 лв. Кметът е декларирал налични 61200 лв. Доходът му от заплата е 46700 лв.

ШУМ.БГ