Край на чакането - испанската Ла Лига дава старт на елитния европейски футболен сезон 2026-27 днес, като някои играчи се завръщат в клубовете си по-малко от месец след края на Световното първенство. И макар мачът на откриването да не е толкова бляскав - Алавес срещу Хетафе от 20:30 часа - очакванията за новата кампания са повече от солидни.

Барселона, който имаше 8 представители в националния отбор на Испания, спечелил Световното първенство, започва този сезон с надеждата да постигне трета поредна титла в първенството. Срещу себе си обаче каталунците ще имат преобразен Реал Мадрид с нов-стар емблематичен треньор - Жозе Моуриньо, който отлично знае как се печелят трофеи. И макар всички погледи отново да бъдат насочени към двата гранда, Барса и Реал няма да играят в първия кръг, който включва седем, а не традиционните десет мача.

Защо обаче двата гранда ще почиват на старта?

В средата на юли Ла Лига отложи първите мачове на Барса и Реал поради големия брой играчи от двата клуба, участващи в полуфиналите и финала на Световното първенство. Сред ключовите играчи на Барселона, участвали във финала на Мондиала, бяха испанците Ламин Ямал, Дани Олмо и Феран Торес, чийто гол в продълженията донесе на отбора втората титла от Световното първенство. Към талисмана на Мадрид - Килиан Мбапе, се присъедини полузащитникът Орелиен Тчуамени в състава на Франция, който стигна до полуфиналите, докато плеймейкърът на Реал Джуд Белингам беше част от отбора на Англия, спечелил бронзовите медали.

Така Барса и Реал ще стартират по-късно - първият мач на каталунците е на 23 август като гости на Елче, а 24 часа по-рано мадридчани имат визита на Еспаньол.

Суперкомпютърът на Opta прогнозира 45,6% вероятност Барселона да спечели трета поредна титла в първенството, което би довело общия им брой до 30. Каталунците не са печелили 3 поредни титли от златната ера на Пеп Гуардиола между 2008 и 2011 г.

Симулациите дават на Мадрид 31% вероятност за успех под ръководството на опитния Моуриньо, който се завръща за втори период на "Бернабеу", след като бе начело на отбора между 2010 и 2013 г.

Атлетико Мадрид, който завърши на четвърто място миналия сезон и не успя да спечели нито един трофей, заема трето място в списъка с фаворитите за титлата - този път с едва 8,6% шанс, следван от Виляреал с 3,3% и Бетис с 2,1%. И нещо любопитно- през миналия сезон разликата между зоната за европейските турнири и тази на изпадащите в Ла Лига беше най-малката от повече от две десетилетия насам - още едно доказателство за конкурентността на първенството, в което всяка точка може да се окаже решаваща.

Какво се случи на трансферния пазар това лято?

Реал Мадрид беше много активен, като привлече няколко качествени играчи. Десният бек Дензъл Дъмфрис се присъедини към отбора от Интер, левият бек Марк Кукурея дойде от Челси, а централният защитник Ибрахима Конате подписа като свободен агент след напускането си на Ливърпул. Опитният полузащитник Бернардо Силва също се присъедини като свободен агент след напускането си на Манчестър Сити, докато Реал Мадрид плати рекордна за клуба сума, за да привлече крилото Ян Диоманде с дългосрочен договор от РБ Лайпциг.

В Барселона лявото крило Антъни Гордън бе привлечен от Нюкасъл Юнайтед, а универсалният Карим Адейеми се присъедини от Борусия Дортмунд.

И така - сезонът в Ла Лига стартира, а мачовете за поредна година ще бъдат излъчвани по MAX Sport 4. Време е за футбол!

Дир.бг