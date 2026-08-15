Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, предаде репортер на БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.

Към момента няма данни за пострадали хора. На място има и полицейски екипи.

Звената на пожарната са реагирали на 184 сигнала за произшествия през последното денонощие. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на интернет страницата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: четири в жилищни сгради; два в промишлени сгради; три в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в горски масиви и др.

Без нанесени материални щети са били 120 пожара, от които 79 в сухи треви, горска постеля и храсти. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции.

Получени са осем лъжливи повиквания.

По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани, от МВР от мястото на инцидента.

Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците.

dir.bg