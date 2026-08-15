Най-малко 47 души станаха жертвите при силното земетресение с магнитуд 7,7 и десетки вторични трусове, които днес разтърсиха Източна Индонезия, съобщи Ройтерс.

Спасителните екипи все още не са достигнали района Нагекео, разположен най-близо до епицентъра, след като свлачища блокираха пътища и нарушиха комуникациите, казаха официалните власти.

„Земетресението беше масивно, шокът бе толкова силен“, заяви Нона, 51-годишна жителка на Талибура, селище в индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови.

„Бяхме 13 души вътре в къщата и всички бягахме да се спасим“, допълни тя.

Вълни цунами с височина под един метър имаше в няколко района по крайбрежието на страната след земетресението рано тази сутрин. Властите отмениха предупреждението за цунами около три часа по-късно.

По-рано спасители в пристанищния град Маумере на остров Флорес откриха 20 загинали, шестима ранени и двама души, които бяха още под развалините, каза Фатур Рахман, ръководител на спасителната агенция на града.

Според индонезийските власти местни жители все още са затрупани под развалините на няколко сгради в засегнатия район, като има съобщения за свлачища, блокирали редица пътища.

Спасителни екипи все още не са стигнали до Нагекео и мобилните комуникации в региона са нарушени. Опитите да се стигне до района по шосе са били осуетени от свлачища, докато друг екип се е опитвал да стигне до него с ферибот, съобщиха властите.

Около 2000 жители на Нагекео са евакуирани, съобщава се и за щети по домове, складове и правителствени сгради.

Губернаторът на провинция Източни Малки Зондски острови Емануел Мелкиадес Лака Лена каза на пресконференция, че най-малко 5 души са загинали, когато сгради са се срутили докато са спали.

По предварителни данни на властите 157 къщи са силно повредени, 41 имат средно големи щети и 148 са леко повредени. Съобщава се също така и за щети в 87 училища, 18 здравни заведения, 5 места за богослужение и 6 офис сгради, както и друга инфраструктура.

Спасители са търсили оцелели под частично срутена пристанищна сграда.

Тридесет и седем-годишната Сити Сулфия Бира, която живее със семейството си близо до пристанището в Маумере, каза, че се е втурнала към по-високо място, когато трусовете са започнали.

„В момента не смеем да се приберем вкъщи, защото ситуацията не е стабилна, все още се притесняваме, че може да има още трусове“, каза тя пред Ройтерс.

Силни трусове са били усетени в провинциите Източни Малки Зондски острови, Западни Малки Зондски острови и части от Южно Сулавеси, според властите, като жителите в няколко района са съобщили за трусове с продължителност около една минута.

Индонезийската държавна агенция за метеорология, климатология и геофизика е регистрирала първото земетресение в 04:58 ч. местно време (23:58 ч. снощи българско време) на дълбочина 15 километра, последвано от няколко вторични труса. Агенцията съобщи, че същият район е бил засегнат от земетресение с магнитуд 7,5 през 1992 г., което е причинило значителни разрушения.

Австралийският център за предупреждения за цунами заяви, че подводното земетресение не е довело до „заплаха от цунами за континенталната част на Австралия, островите или териториите“.

Индонезия се намира в Тихоокеанския огнен пръстен, сеизмично активна зона, където се срещат тектонични плочи, което предизвиква чести земетресения и вулканични изригвания.

През 2018 г. земетресение с магнитуд 7,5 и последвалото го цунами удариха град Палу на остров Сулавеси в Индонезия, при което загинаха над 4000 души.

БТА