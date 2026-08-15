„Волов-Шумен 2007“ се класира за 2-ия кръг в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. На ст. „Панайот Волов“ шуменци спечелиха срещу „Ботев“ Нови пазар с 3:0 с два гола на Алекс Наков и един на Иван Цонев.

Това бе и първи официален мач за отборите, които следващата седмица започват участието си в първенството на североизточната Трета лига.

Домакините от Шумен бяха по-активни в атака и можеха да отбележат още голове, но на четири пъти гредите помогнаха на „Ботев“. Тимът от Нови пазар също имаше своите шансове за попадение, но при завършващия удар футболистите на „Ботев“ не бяха точни.

Капитанът на „Волов-Шумен 2007“ Алекс Наков откри резултата в 7-та минута. След това ударите на шуменци се разминаваха с целта, а Димитър Игнатовски и Стефан Николаев нацелиха гредите на вратата на гостите.

След паузата за вода „Ботев“ създаде три опасни положения пред вратата на шуменци, но защитата на домакините се справи със ситуациите.

В 41-та минута Алекс Наков отбеляза втори гол и полувремето завърши при 2:0 за шуменци.

През втората част отново „Волов-Шумен“ бе по-нападателния тим. Любослав Маринов и Алекс Наков удариха греди, а добавка на Радослав Ковачев не намери мрежата на „Ботев“.

„Ботев“ отговори с две по-опасни атаки, като при едната вратарят на домакините Христо Ковачев трябваше да се намесва, а при втората защитник на шуменци изби топката, след като Ковачев бе оставил празна вратата си.

За „Волов-Шумен“ Игнатовски, Наков, Симеон Савов, Жечко Йорданов, Радо Ковачев, Иван Цонев нанесоха удари, но без да попаднат в мрежата на „Ботев“, за което заслуга имаше и вратарят на отбора от Нови пазар Борислав Николов.

В 85-тата минута усилията на шуменци в атака дадоха резултат и Иван Цонев вкара за 3:0 след самостоятелна акция.

В тази среща „Ботев“ даде почивка на част от опитните си футболисти. „Волов-Шумен 2007“ също не беше в пълен състав. Тимът бе и без треньора си Христо Станчев, който днес стана за втори път баща на момче.

ШУМ.БГ