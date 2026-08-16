ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, при акцията са арестувани 16 души.
В него са открити знамена и други нацистки символи и знаци. Сред арестуваните има непълнолетни и малолетни. Те са свързани със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив, но по първоначална информация не са участвали в издевателствата, довели до смъртта на мъжа от Кричим.
Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации, очаква се полицията да изнесе повече подробности за акцията.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Нали има паметник на Альоша,що стана така бе фатмак?
Анонимен
То, май руските паметници ги подтикват към това.
до първия
Глупав трол, не се опитвай да обръщаш темата. Въпроса тук не е как влияят паметниците, а втова, че щом режеш паметниците на антифашизма и правиш торта е хепънинг от това, значи откровенно подкрепяш тези изроди. И ти също явно си от тях
Анонимен
В тази държава трябва да стане нещо ужасяващо като това убийство,извършено от тинейжери ,,неофашисти,, ,каквото и да означава това за тях ,за да се включат лампичките в главите на някои управляващи ,че безвъзвратно е изтървано младото поколение .
до 3 Анонимен
антифашистки паметници в българия няма ,има натрапени паметници от окупациона армия чрез техните лизачи русофили ,това е истината , в българия никога не е имало нацизъм или фашизъм ,ако имаше щяхме да избием всичкото русофилство ,циганите ,еврейте и другите малцинства
Анонимен
16.08.2026 13:18 Ако беше чел малко история,щеше поне да си зададеш въпроса защо сме окупирани,тук присъстват и съюзнически войски,по - малко,но с еднаква тежест,за какво е имало и какво е нямало,няма смисъл,ти си промит!
Анонимен
ПП даже и не знаеш,че България се пише с главна буква,но то от задъхана злоба и простотия,какво друго!
дорусоробаАнонимен
как да обясниш на промит мозък русофил , че никоя друга държава освен русия не окупирва друга неутрална тава без обявяване на война или да е във война с нея ,прочети историята първо ти , ама българската не руската , а това че ти пишеш името на държавата с голяма буква не те прави по голям родолюбец от мене , не е важно как я пишеш а как я чувстваш ,съмнявам се да чувстваш нещо към родината ни
Анонимен
16.08.2026 14:18 Каквото ти е писането,такова ти е и познанието,на България официално по надлежния ред и е обявена война,омръзна ми да съм учител,да си беше направил труда да го прочетеш преди да пишеш празни"умнотии",че и назидателно,и на вещ по история!