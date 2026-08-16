ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, при акцията са арестувани 16 души.

В него са открити знамена и други нацистки символи и знаци. Сред арестуваните има непълнолетни и малолетни. Те са свързани със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив, но по първоначална информация не са участвали в издевателствата, довели до смъртта на мъжа от Кричим.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации, очаква се полицията да изнесе повече подробности за акцията.

Днес.бг