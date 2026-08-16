Новак Джокович отпадна още след първия си мач на Мастърса в Синсинати след драматична трисетова битка със световния №50 Тиаго Агустин Тиранте.

Аржентинецът спечели във втори кръг с 2:6, 6:4, 6:4 в маратон, продължил 2 часа и 44 минути. Той пое контрола на мача във втория сет и благодарение на по-доброто си физическо състояние съкруши легендата.

Джокович имаше проблеми от физическо естество, макар това да бе първия му мач от полуфинала на "Уимбълдън", загубен тогава от Яник Синер.

Сърбинът след първия сет, който спечели с два късни пробива, постоянно беше в тежка позиция и се нуждаеше от трудни измъквания. В началото на втория спаси общо осем възможности за пробив, за да се задържи в резултата, но при 3:3 Тиранте най-после го проби, а след това и взе частта.

Дир.бг