Сигнал за загинал пешеходец на АМ “Хемус “ в участъка от Шумен до Нови пазар е постъпил на спешния телефон 112 рано тази сутрин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в южното платно на магистралата, в участъка с временна организация на движението.

В 5,11 часа водач е сигнализирал, че на платното има труп. Участъкът е затворен за движение, като движението е пренасочено по алтернативния път.

Причините за настъпване на инцидента тепърва ще се изясняват, уточниха от полицията.

Очаквайте подробности.

ШУМ.БГ