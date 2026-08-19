Сигнал за загинал пешеходец на АМ “Хемус “ в участъка от Шумен до Нови пазар е постъпил на спешния телефон 112 рано тази сутрин, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в южното платно на магистралата, в участъка с временна организация на движението.
В 5,11 часа водач е сигнализирал, че на платното има труп. Участъкът е затворен за движение, като движението е пренасочено по алтернативния път.
Причините за настъпване на инцидента тепърва ще се изясняват, уточниха от полицията.
Очаквайте подробности.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен1
Всички имаме близки, кой е починалия?
Анонимен
Може да е убит и изхвърлен на магистралата
Анонимен
ужас
Анонимен
Или гонкаджиите със задно предаване са го отнесли и избягали докато се дърпат. Бог да го прости. Да те е страх да се придвижваш свободно.
ВАГинист - дизели
Случил се сакътлъка сабалян, ама защо са се покрили и са оставили трупясал чиляка? То по това време едва ли е бил за нищо на магистралата, сигурно да е бил на нощните гонки и нещо не са го видели и са го отнесли гонкистите. Случва се, но така оставяли се чиляк, макар и трупясал?