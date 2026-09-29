До 25 октомври включително клиентите могат да участват за наградите в приложението Yettel веднъж дневно

В месеца на своя 25-и рожден ден Yettel продължава празничната си кампания с над 1 милион награди. До 25 октомври потребителите могат да изпробват късмета си веднъж дневно в мобилното приложение на оператора и да разберат веднага дали печелят.

Голямата награда: iPhone 17 Pro Max и още много изненади

Сред най-големите изненади са 25 броя iPhone 17 Pro Max 256GB в син цвят, които могат да бъдат спечелени като моментна награда или чрез участие в томбола. Предвидени са и ваучери на стойност 25 евро за покупка на смартфони в онлайн магазина на Yettel, както и 10% отстъпка за аксесоари и 5% отстъпка за смарт джаджи, съобразно условията на кампанията. Наред с тях клиентите ще открият различни дигитални услуги, пакети мобилен интернет и предложения за онлайн магазина на Yettel.

За клиентите с абонаментни планове и бизнес клиентите наградите включват 3 месеца безплатно използване на облачната услуга Yettel Cloud Unlimited, както и 30 дни безплатен достъп до Yettel TV без договор. Играта може да донесе още 24 часа неограничени мегабайти на максимална скорост в България, или 2500 MB мобилен интернет в зона ЕС, валиден 30 дни.

Клиентите на предплатени услуги могат да спечелят допълнителен мобилен интернет – 2000 MB на максимално достижима скорост в България и ЕС за 7 дни или 1000 MB на максимално достижима скорост в България и роуминг зона ЕС за 3 дни.

Условия за участие

Играта е достъпна директно от началния екран в приложението. Шансът за спечелване на награда се подновява всеки ден до края на кампанията, което позволява на клиентите да опитват късмета си многократно. Едно от предимствата на инициативата е, че за участие не е необходима покупка.

Кампанията е част от активностите по повод 25-ата годишнина на Yettel и е предназначена както за настоящи клиенти, така и хора, които не са клиенти на оператора, но са регистрирани потребители в приложението. За участие е необходимо приложението да бъде обновено до последната налична версия (6.5.4 или по-нова), а пълните условия са публикувани на сайта на телекома.

Съдържание на Yettel