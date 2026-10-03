Руските сили рано днес атакуваха Северния мост в Киев, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"Удари по Северния мост. Спешните служби са на място", написа Кличко в комуникационното приложение "Телеграм".

Северният мост е вторият голям мост в Киев, който бе атакуван от Русия тези дни, отбелязва Франс прес. Вчера и онзи ден руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица, през която минава река Днепър.

Това са първите сериозни атаки срещу основните мостове на Киев след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна през 2022 г., пише БТА.

Южният мост е напълно затворен за движение след множество руски атаки

Южният мост в Киев над река Днепър е напълно затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, предаде Укринформ.

"След няколко вражески атаки Южният мост е напълно затворен за автомобилен трафик и метро - както по време на сигнали за въздушна тревога, така и когато такива липсват", съобщи в приложението "Телеграм" Киевската градска държавна администрация

В момента на различни места в украинската столица са в сила временни ограничения на движението по време на сигнали за въздушна тревога.

Същевременно властите в Харков съобщиха, че руските сили са нанесли удари по североизточния украински град с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Кметът Игор Терехов заяви, че ударите са нанесени в жилищни райони. Една жилищна сграда е била напълно разрушена.

Русия е отворена за диалог с всички държави по въпросите на сигурността в Черно море, заяви Кремъл

Русия е отворена за диалог относно гарантирането на сигурността в Черно море с всички държави, но засега не се водят конкретни преговори по двустранни споразумения, заяви днес Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Зависи какви (двустранни споразумения). Ние сме отворени за диалог с всички държави, но към момента не се водят никакви конкретни разговори по този въпрос", каза Песков в отговор на въпрос дали се разглеждат варианти за двустранни споразумения с други страни, включително Индия, Египет и Турция.

На въпрос дали Русия е получила предложения от други държави, що се отнася до сигурността в Черно море, Песков отговори, че темата е била засегната вчера по време на форума "Валдай". "Президентът (Путин) вече отговори на този въпрос", добави той.

По този начин Кремъл потвърждава готовността си за обсъждане на въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, без обаче да съобщи за конкретни инициативи или текущи преговори, отбелязва ТАСС.

Дир.бг