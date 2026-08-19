Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира WTA 1000 на твърда настилка в Синсинати (САЩ). Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи с 6:3, 6:3 Даян Пари.

Полякинята, която има шест титли от Големия шлем, постигна девети пореден успех през 2026 година. Това е 30-ти четвъртфинал за 25-годишната Швьонтек в общо 48 турнира УТА1000, които е участвала в кариерата си.

Полската тенисистка постигна общо пет пробива срещу само два в полза на французойката в двубоя, продължил час и 29 минути.

"Третирам всеки мач по един и същи начин. Но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия мач, независимо в кой кръг от турнира е", заяви след двубоя Швьонтек, цитирана от официалния сайт на УТА.

В следващия кръг бившата лидерка в световната ранглиста ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина или номер 14 Диана Шнайдер. Ига Швьонтек победи Рибакина на финала в Торонто миналата седмица.

Дир.бг