Началникът на затворите в Тенеси Франк Страда подава оставка след неуспешната екзекуция на осъдената на смърт затворничка Криста Пайк в сряда, обяви губернаторът на американския щат Бил Лий.

Страда заяви, че оттеглянето му е в интерес на държавата и нарече текущото разследване на инцидента напълно уместно и необходимо, предаде Би Би Си.

Пайк, която е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на Колийн Слемър, оцеля след две инжекции пентобарбитал и сега е в критично състояние в болница, докато адвокатите ѝ се опитват да смекчат присъдата ѝ.

"Комисар Страда служи с почтеност и аз оценявам готовността му да постави интересите на жителите на Тенеси на първо място в този труден момент", каза Лий.

Губернаторът разпореди независима проверка на опита за екзекуция на Пайк и спря всички екзекуции в щата за годината.

Адвокатите на Пайк нарекоха оставката "основателна", но каза, че "тя не помага с нищо на Криста сега".

"Случилото се с нея в сряда отразява системен провал, който далеч надхвърля рамките на един човек - пише в изявление адвокатският екип - Надяваме се, че призивът на губернатора за пълен, независим преглед ще разкрие дълбоките проблеми в цялата система за смъртно наказание в Тенеси."

Пайк се лекува в болница в Нашвил, Тенеси, където лекарите се опитват да отстранят от тялото ѝ лекарствата, използвани по време на екзекуцията, според съдебни документи.

Докато получаваше двете дози, "можеше да се чуе да плаче, хленчи и диша шумно по време на цялата процедура", казаха адвокатите ѝ.

Към четвъртък вечерта тя беше в безсъзнание, интубирана и на командно дишане.

Изправителната служба защити използвания метод, заявявайки, че "протоколът не позволява допълнителни процедури освен извършените".

Властите все още не са заявили дали ще се опитат отново да екзекутират Пайк. Те също така не са дали обяснение за това, което се е объркало. Адвокатите ѝ подадоха спешно искане в петък за запазване на "всички доказателства", свързани с неуспешната ѝ екзекуция.

Адвокатите на Пайк преди това предупредиха, че нейната медицинска история и анатомия - включително тромбоцитоза (заболяване, свързано с кръвосъсирването) и малки вени - означават, че съществува риск тя да изпита "ненужна" болка и страдание по време на смъртоносна инжекция.

Опитът за екзекуция се осъществи след множество неуспешни съдебни оспорвания в последния момент.

Дир.бг