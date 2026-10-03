Борбеният и подмладен тим на „Шумен“ взе първа точка в хандбалното първенство при мъжете. В среща от 2 кръг на А група „Шумен“ и „Спартак“ Варна завършиха при 30:30.

Срещата бе първа домакинска за шуменци и се игра в „Арена Шумен“.

Варненският тим, който бе фаворит за победата в мача, водеше почти през целия мач с един, два, три гола, но в края момчетата на Костадин Семерджиев стопиха малката му преднина и с гол от дузпа на Андрей Жечев стигна до равенството.

Срещата започна с голове за „Шумен“, който поведе с 3:1. „Спартак“ бързо отговори и изравни, а в 19-тата минута поведе с 8:6. Домакините на свой ред изравниха за 8:8. Последваха три безответни гола за варненци и резултатът стана 11:8 за „Спартак“. Този аванс бързо бе стопен след голове на Кадир Мехмедов и Росен Колев за „Шумен“. Георги Стоянов вкара за „Спартак“ в ответната атака и на полувремето варненци поведоха с 12:10.

„Спартак“ влезе по-добре във второто полувреме и след пет минути игра поведе с 16:13. До 54-та минута на двубоя варненският тим водеше в резултата. При 25:27 шуменци вкараха три поредни гола (разписаха се Енгинджан Сали, Росен Колев и Диян Малчев) и обърнаха мача – 28:27. Последва отговорът на „Спартак“ и чрез Ангелов, Димов и Грозев варненският отбор отново излезе напред в резултата – 30:28, като до края на мача оставаха две минути. В 59-тата минута опитният Джошкун Якубов вкара за „Шумен“, а в 30 секунди преди последния съдийски сигнал бе отсъдена дузпа за „Шумен“. Андрей Жечев изпълни 7-метровия удар и отбеляза последния гол в мача, с който донесе точката за „Шумен“ – 30:30.

Росен Колев вкара 10 гола за „Шумен“, със 7 се отличи Енгинджан Сали. За „Спартак“ Живко Димов записа 10 попадения, 6 – Димитър Грозев.

На „Шумен“ предстоят три мача навън – срещу „Пирин“, „Левски“ и НСА. На 14 ноември е домакинския мач на отбора срещу „Локомотив“ Горна Оряховица.

ШУМ.БГ