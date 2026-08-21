Двама мъже са обвинени, че са изнудвали хора чрез социалните мрежи, като ги заблуждавали, че имат непогасени задължения по кредити, а след това ги заплашвали с живота и телесната им неприкосновеност. За случая съобщиха на брифинг пред сградата на Областната дирекция на МВР - София заместник-районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров и заместник-директорът на ОДМВР-София комисар Марио Кирчиков.

Залавянето на престъпниците е станало след сигнал в началото на юли.

По данни на прокуратурата и полицията задържаните мъже са действали в периода от 8 до 15 юли. Те установявали контакт с потенциалните жертви в социалните мрежи, след което ги убеждавали, че дължат пари по кредити. Единият от тях се е представял за собственик на кредитна институция. Представяли са се и за юристи, като така са установили връзки с "лица от ъндърграунда", каза още заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в София комисар Марио Киричков.

По неговите думи на видео чат те са показвали различни оръжия. Изпращали до жертвите си и кадри с нецензурно съдържание, посочвайки, че на тях са заснети пострадали. Сумите, които са искали, са четирицифрени.

Разследващите са установили, че нито един от двамата не притежава законен бизнес, свързан с кредитиране или юридически услуги. Единият от обвиняемите е на 19 години.

След оперативно-издирвателни действия единият заподозрян е установен в Ямболско, след което е внесено искане за постоянен арест. Спрямо него съдът е взел мярка "домашен арест". Вторият е бил локализиран в София тази седмица след по-продължително издирване. Предявено му е обвинение. Съдът в Сливница е определила мярка "задържане под стража", която подлежи на обжалване.

Предвидените в закона наказания при доказване на деянията са от 2 до 8 години затвор и глоба от 1000 до 2500 евро. Продължава установяването на пострадали от схемата.

Случаят е един от използваните от измамниците подходи - първоначално да бъде създадено усещане за реално финансово задължение, а след това страхът от последствията да бъде използван за получаване на пари. Представянето за кредитори или юристи е имало за цел да придаде достоверност на твърденията.

Преди две години бе разбита подобна схема с мними кредитори, действала също социалните мрежи.

Полицията предупреждава гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на съобщения за неплатени кредити или други задължения от неизвестни лица в социалните мрежи. При подобни случаи е важно да се проверява дали посочената кредитна или финансова институция действително съществува и дали има реално задължение.

При отправени заплахи или искане за пари под натиск гражданите трябва да запазят съобщенията, записите от разговорите и останалата комуникация, тъй като те могат да бъдат важни доказателства за разследването.

Дир.бг