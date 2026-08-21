Гражданската гвардия опразни най-големия плаж в испанския ексклав Сеута от мигранти. Близо 3500 души живееха там след нахлуването на десетки хиляди мароканци в края на юли, предаде БНР.

Операцията е започнала рано сутринта на плажа "Ел Трамполин".

Мигрантите са преместени в два центъра в града, създадени от централното правителство с капацитет за 1800 души.

Група от около 1200 мигранти от Субсахарска Африка е преместена във военен обект в "Лома Маргарита", докато около 200 северноафриканци са отведени на друго място в "Лома Колменар", близо до границата при "Ел Тарахал".

Плажът е опразнен по хуманитарни съображения, посочват властите. Импровизираните подслони, направени от картон и клони, са останали празни.

Въпреки това в ранния следобед правителството на Сеута обяви, че е принудено да преустанови дейностите по почистване на плажа поради завръщането на около 500 души под предлог, че искат да си вземат или да потърсят лични вещи.

Приемните центрове са оборудвани с походни легла, маси за хранене и санитарни възли, съобщават от Министерството на приобщаването и миграцията.

Очаква се операцията да продължи и през следващите дни.

Палатков лагер изникна на плажа в Сеута, хиляди остават в испанския ексклав (снимки)

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Палатков лагер изникна на плажа в Сеута, хиляди остават в испанския ексклав (снимки)

Между 5000 и 8000-те мигранти, останаха в испанския ексклав след миграционната вълна от края на юли, когато за два дни в Сеута влязоха около 72 000 души.

Властите тогава казаха, че повечето от тези мигранти са се върнали обратно в Мароко доброволно.

Вчера пък стана ясно, че Испания планира да прехвърли около 500 особено уязвими непридружени непълнолетни от Сеута в континенталната част на страната.

Мярката идва, след като испанското правителство, което води политика в подкрепа на имиграцията, се опитва да отговори на масовото пристигане на мигранти в Сеута.

По официални данни след случилото се от морето са били извадени телата на 83 души, макар че неправителствени организации оценяват броя на загиналите на значително над 100.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че около 5000 мигранти остават в Сеута.

Осигуряването на грижи и настаняване за тези хора - които са не само от Мароко, но и от държави от Африка южно от Сахара - продължава да представлява сериозно предизвикателство за властите.

Dir.bg