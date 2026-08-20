ЦСКА се сгромоляса насред остров Крит и загуби с 0:3 от местния ОФИ в плейофен мач от турнира Лига Европа.

"Червените" имаха кошмарна нощ срещу носителя на Купата на Гърция и допуснаха ужасно тежко поражение, което прави нещата преди реванша в София изключително сложни.

И всичко това на фона на очакванията, че след отстраняване на опоненти като Карабах и Макаби (Тел Авив), ЦСКА влиза като фаворит срещу ОФИ. Очаквания, които по никакъв начин не се оправдаха.

Говорим за опонент, който завърши на седмото място в гръцкия шампионат и като статут и класа е твърде далеч от традиционните грандове. Също така клуб, който през новия век бе изиграл само един двубой на европейската сцена преди днешния сблъсък.

А това бе сблъсък, в който всичко, което можеше да се обърка за ЦСКА се обърка. Мач, който доста напомня "червената" победа с 3:0 в Батуми преди две седмици, но този път в обратна посока.

Този път ЦСКА ще трябва да търси чудото на "Васил Левски", ако иска да играе във втория по сила европейски турнири. В противен случай отпадане от ОФИ ще означава място в основната фаза на Лигата на конференциите.

А макар българските зрители да не видяха първите девет минути от мача заради технически проблем, то бързо стана ясно, че ОФИ е по-агресивният отбор на терена и домакински натиск действително имаше.

Един шанс бе пропуснат, а при втория такъв Такарис Фунтас откри в 20-ата минута.

Центриране отляво рикошира в Пастор и се озова около точката за изпълнение на дузпа, откъдето Фунтас стреля и откри.

Това бе първият гол за ОФИ Крит в европейските клубни тунирири от лятото на 2000-ата година, когато гърците бяха разбити с 1:4 от чешкия Славия (Прага).

До края на почивката ЦСКА имаше своите шансове да изравни, защото "червените" бяха по-добрият отбор на терена и създадоха достатъчно шансове.

Леандро Годой не уцели вратата от чиста позиция, удари на Сенси и Йоанис Питас бяха отразени от вратаря, а след това кипърският нападател не стреля по най-добрия начин с глава от отлична позиция.

И на фона на позитивния край на първото полувреме, втората част започна кошмарно, защото едно наглед безобидно центриране отляво отново рикошира в Пастор.

Този път в ръката му, а главният съдия бе привикан да преразгледа положението на ВАР и отсъди дузпа. която Фунтас вкара за 2:0.

Така Давид Пастор на два пъти неволно направи нещо като асистенция за Фунтас, а без да е по-слабият отбор на терена, ЦСКА изостана с два гола.

Веднага след попадението Сенси пропусна от чиста ситуация, влезлият от пейката Брахими уцели греда с първото си докосване до топката, а Теодор Иванов също имаше чист шанс.

ЦСКА натисна в опит да върне попадение и имаше шансовете си, докато не дойде поредният ужасяващ момент.

Той бе в 80-ата минута, когато Мохамед Брахими необмислено посегна към противник. Главният съдия отново бе привикан да преразгледа ситуацията и изгони футболиста на ЦСКА.

Безумно действие, с което Брахими обрече шансовете на ЦСКА да се бори за нещо повече в мача.

Той не само обрече шансове за търсене на голове, но позволи с човек повече ОФИ Крит да достигне до няколко чисти положения, а при последното от тях падна и трети гол.

Вкара го Лоренцо Дикман, а този гол може и да се окаже решителен в сблъсъка, защото едно е да върнеш два гола в реванша, съвсем друго е нужните попадения да са 3.

Dir.bg