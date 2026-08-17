Автосервиз „Лидер Ойл“, познат на шуменци от над 20 години, предлага на шофьорите ексклузивна за града услуга - взимане на автомобила от посочено от клиента място и връщане обратно след приключване на обслужването.

Новото предложение на сервиза спестява време и значително улеснява процеса. Самото заявяване на услугата е максимално опростено. За да бъде подготвена оферта за обслужване на автомобила, клиентът трябва единствено да заяви самата услуга и да изпрати снимка на талона на автомобила във Viber. След това екипът на „Лидер Ойл“ се свързва с него, за да уточнят подробностите.

През годините сервизът не спира да се развива и модернизира, разширява услугите си и инвестира в съвременно оборудване, което позволява извършването както на стандартно техническо обслужване, така и на по-специализирана диагностика и профилактика.

В „Лидер Ойл“ се извършват ремонтни дейности и цялостно обслужване на автомобила, ремонт на автоклиматици, смяна на масла и автодиагностика.

Клиентите му могат да избират от широка гама масла на утвърдени производители, сред които Castrol, Mobil, Total, Elf и др. Работят и с оригинални масла за различни марки автомобили. Сервизът предлага и висококачествените добавки Bardahl.

„Лидер Ойл“ разполага и със специализирано оборудване на Bardahl за превантивно почистване на дюзи, турбини, всмукателни колектори и DPF филтри, без да е необходимо да се свалят от автомобила.

„Навременната профилактика на автомобила е изключително важна“, казват от сервиза и съветват шофьорите да не отлагат смяната на маслата и филтрите. „Малкият проблем, отстранен навреме, струва десетки евро, докато игнорирането му често води до верижна реакция и ремонт за стотици или хиляди“, подчертават от „Лидер Ойл“ и допълват: „За нас е важно клиентът да знае точно за какво плаща – винаги обясняваме проблема ясно, показваме сменените части и съгласуваме цената предварително, за да няма неприятни изненади. Искаме хората да си тръгват с усещането за спокойствие и сигурност на пътя“.

Автосервиз „Лидер Ойл“ се намира в гр. Шумен, на ул. „Университетска“ 133 (след първата пресечка от студентските общежития по посока КАТ)

Тел. : 0895 054 555

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