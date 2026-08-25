13-годишно дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Криво поле и Малево, съобщи БНТ.

В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Хасково старши комисар Мирослав Христов съобщи, че огънят е пламнал след умишлени действия.

"Деца са пушили цигари, след което едно от тях със запалката си запалва тревата, по негови думи, да види какво ще стане, да почисти сухите треви. Малко след като се запалва, вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево", обясни Христов.

По случая е образувана преписка, а с момчето ще работи Комисията по противообществени прояви. По информация на БНР, свидетелски показания са насочили властите към двете момчета.

От Община Хасково обявиха частично бедствено положение, което е в сила на територията на селата Динево, Малево, Криво поле и Корен, но заплаха за населени места няма. Впоследствие пламъците навлязоха и на територията на учебния полигон "Корен". По данни на Министерството на отбраната към момента на възникването на пожара там не са се провеждали учения.

Макар и далеч от последните къщи на близките села, пожарът притеснява хората.

"Не сме спали, чакаме цяла вечер. Горе, точно до нас е огънят. Абе, не бяхме спокойни изобщо", заяви Величка Асенова от село Динево.

Дир.бг