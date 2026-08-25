Петролен танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд и е излязъл от строя на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша в Оман, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от световните агенции и БТА.

При атаката е повредено машинното отделение на кораба, но екипажът е в безопасност, се казва в изявление на UKMTO, в което се добавя, че все още не е ясно какво е въздействието на случая върху околната среда.

Националността и посоката на движение на петролния танкер не се уточняват в изявлението.

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно са атакувани, откакто на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Иран, отбелязва АФП.

Ислямската република, която претендира за контрол над този стратегически морски път, снощи беше заплашена с "икономическо задушаване" от американския министър на финансите Скот Бесент, който представи нов пакет от санкции, засягащи търговските партньори на страната.

От изявленията му стана ясно, че засега това е последно предупреждение вместо първа официално обявена икономическа война. Бесент дори отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции, или кога ще влязат в сила те.

Само един товарен кораб е преминал през Ормузкия проток вчера, което е най-ниският брой от 7 май, сочат предварителни данни на аналитичната компания за проследяване на кораби "Кплер" (Kpler) към 02:51 часа по Гринуич (05:51 часа българско време), в сравнение с шест кораба от всички видове в неделя.

Танкерът за транспорт на втечнен газ е навлязъл вчера в протока от Оманския залив.

Възможно е тази информация да бъде актуализирана, тъй като някои кораби изключват транспондерите си по време на преминаването през протока, отбелязва Ройтерс.

Дир.бг