Първите ракети на България при мъжете и жените стартират днес на US Open, като започват пътя си през квалификациите към основната схема.

Григор Димитров ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Джустино в първи кръг от пресявките, а мачът му е е втори в програмата на Корт №17 в Ню Йорк. Тя започва в 18:00 часа българско време с двубоя Себастиан Офнер - Кей Нишикори.

Това означава, че Димитров ще е в игра около 20:00 часа - прогнозно. Мачът ще се предава на дигиталната платформа на Евроспорт - HBO Max.

При победа, опонент на българина във втори кръг ще бъде Жил Арно Баи (№230) или Тимофей Скатов (№149). За последен път Гришо игра квалификации в Ню Йорк през далечната 2009 г., когато отпадна във втория кръг на пресявките.

А през 2024-а за последно бе в основната схема. Пропусна изданието миналата година заради травма.

В 18:00 часа започва програмата на Корт 16, а в нея стартът е с българско участие.

Елизара Янева ще се изправи срещу световната №232 Луси Хавличкова (Чехия) в първи кръг от квалификациите.

За новата първа ракета на България това ще бъде дебют на турнира в Ню Йорк.

Ако премине през това препятствие, Янева ще се изправи срещу Моюка Учиджима (№100) или Полона Херцог (№235).

Дир.бг